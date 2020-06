Premio Nobel recomendó a mexicanos y al presidente uso de cubrebocas “todo el tiempo” (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de junio. El Premio Nobel de Química 1995, Mario Molina, recomendó a toda la población, y al presidente de la República, el uso de cubrebocas “todo el tiempo”

Dijo que esta comprobado científicamente que usarlo evita el contagio que se puede dar no solo a través del estornudo sino de microparticulas, llamadas aerosoles, que no se ven.

Esta clarísimo, hay estadísticas comprobables, de que en Nueva York, en Italia, cuando se comenzó a usar la mascarilla de manera obligatoria, el contagio bajo.

“Podemos calcular el numero de muertes evitadas y el numero de casos activos evitados. Si son muchas muertes las que se evitaron en Nueva York, y en Italia, miles, como 66 mil en Estados Unidos y muchos miles en Italia, eso esta muy claro. Evitamos que la gente se muera”.

La gente debería saber que el uso de cubrebocas sirve no solo para que yo no contagie a los demás sino para su propia protección personal.

El doctor Mario Molina publico en días recientes un articulo llamado “Identificando la transmisión atmosférica como la ruta dominante para la propagación del COVID 19”, donde demuestra que “el uso obligatorio representa la medida determinante para definir la forma de propagación de la pandemia”.

En el articulo se menciona que las medidas de distanciamiento social y la cuarentena para quedarse en casa no fueron por si solas”, suficientes en los Estados Unidos, para proteger al público.

Pidió a los asesores de los gobiernos en esta pandemia que acaten esta recomendación.

“Algunos de los expertos que están asesorando a los gobiernos pues todavía lo estan dudando pero eso simplemente por ignorancia, por fortuna hay expertos como Fauci otros que si lo aceptan ya pero muchos otros expertos dicen a no, pues nosotros esas partículas chiquitas no las vemos. Entonces eso no puede ser importante, Entonces eso es realmente ignorancia”.

Compartir