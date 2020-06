United Airlines prohibirá temporalmente viajar a pasajeros sin mascarillas (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de junio. United Airlines informó que, a partir del jueves, los pasajeros que no lleven mascarilla durante un vuelo tendrán prohibido –al menos temporalmente– volver a viajar con la aerolínea, en espera de una “revisión exhaustiva del incidente” y sujeto a algunas excepciones.

El personal del avión avisará a los pasajeros que no estén cumpliendo con la norma y les ofrecerán una mascarilla. Si no logran un cambio, presentarán un informe después de que el vuelo llegue a su destino. Tras una revisión, el pasajero podría ser incluido en una “lista interna de restricción de viajes” y no podría volar “durante un período de tiempo por determinar”.

United envió un memorando interno a los empleados el lunes por la tarde en el que se establecen las nuevas directrices, que surgen tras una política inicial de la compañía que mantenía a los pasajeros que se negaban a usar mascarillas en el embarque, al tiempo que el personal de vuelo “exhortaba encarecidamente” a los viajes que las usaran durante el vuelo.

La tercer aerolínea más grande del mundo dijo que los pasajeros que están comiendo y bebiendo no deben usar mascarillas, así como aquellos que tienen ciertas condiciones médicas y los niños pequeños.

