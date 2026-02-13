Precio del dólar hoy viernes 13 de febrero (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de febrero. El peso mexicano inició la sesión cerca de 17.20 unidades por dólar, en una jornada que, por momentos, apunta a ser de altas fluctuaciones. Previamente, la divisa habría tocado niveles de 17.12, impulsada por el diferencial de tasas y la debilidad global del dólar, pero el ánimo del mercado hoy se mueve entre señales mixtas y cautela.

El foco, según el análisis compartido por Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants, está en dos piezas que suelen mover el tablero cambiario: los datos de inflación de Estados Unidos y el reporte de posiciones especulativas de la CFTC. La pregunta de fondo es si el atractivo del carry (apostar por monedas con mayor rendimiento) todavía compensa el riesgo político que se percibe en el horizonte.

Y ese riesgo, en esta narrativa, viene cargado desde Washington.

T-MEC, Trump y el fantasma del nearshoring

De acuerdo con reportes mencionados en el análisis, habría versiones de que Donald Trump sopesa en privado salir del T-MEC, lo que reavivó preocupaciones alrededor del nearshoring. A esto se sumarían declaraciones atribuidas a asesores que señalan fallas en el tratado y que acusan a México de servir como “puente” para productos chinos.

En el mercado, este tipo de señales suele traducirse en una reacción defensiva: una salida preventiva de capitales o, al menos, una postura más cauta. Bajo esa lectura, si el mercado percibe que la revisión de 2026 podría traer una mayor fragilidad económica, el peso podría presionar niveles que hoy funcionan como resistencia, con un posible movimiento hacia 17.35.

Moody’s, Pemex y el costo de la duda

En paralelo, el análisis pone sobre la mesa el factor de calificación crediticia. Moody’s mantendría a México en Baa2 con perspectiva negativa, con atención particular en los planes fiscales rumbo a 2027 y en la viabilidad de Pemex como uno de los pilares del perfil crediticio.

El punto fino, según esta lectura, es que México tendría que mostrar una consolidación fiscal real para evitar un ajuste que acerque a la nota al límite del grado de inversión. Si la perspectiva o la calificación se ajustaran a la baja, el costo de la deuda podría encarecerse y, con ello, aumentar la presión sobre activos en pesos, elevando el tipo de cambio.

Frontera, tensión geopolítica y la palabra “volatilidad”

También se añade ruido por el intercambio de acusaciones y posturas en torno a temas fronterizos, incluidas versiones sobre incursiones de drones y exigencias de “no intervención” ante señalamientos desde Estados Unidos. Incluso si eventos puntuales —como cierres breves del espacio aéreo— duran poco, la narrativa de una frontera fuera de control suele ser combustible para presiones políticas o arancelarias, y el mercado cambiario tiende a reaccionar con volatilidad.

¿Qué esperar en el tipo de cambio?

Desde la óptica del análisis, el peso queda “atrapado” entre dos fuerzas: por un lado, un dato de inflación en Estados Unidos que, si sale por debajo de lo esperado, podría debilitar al dólar y dar un respiro hacia 17.15; por el otro, el riesgo sistémico asociado al T-MEC y las tensiones fronterizas, que funcionarían como limitante.

La proyección para la jornada es un rango de operación entre 17.18 y 17.32. Y si el reporte de posiciones netas especulativas reflejara una reducción en apuestas a favor del peso, el cierre semanal podría quedar presionado cerca de 17.40, siempre dentro de un escenario de alta volatilidad descrito por Felipe Mendoza.

