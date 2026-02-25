Precio del dólar hoy miércoles 25 de febrero (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. ¿Quieres cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para el último miércoles del mes. Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio en México hoy 25 de febrero 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.90 pesos la compra y se vende en $17.79 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último miércoles del mes de febrero 2026.

La moneda estadounidense registró una baja debido a que continúa la incertidumbre tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de rechazar los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump.

Precio del dólar baja para la mañana de este miércoles|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 25 de febrero 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.85 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para febrero 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 25 de febrero 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 25 de febrero 2026 en 66 mil 077 pesos por unidad, registrando un aumento importante a 3.16% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 135 mil 616 pesos por unidad.

Bitcoin sube para este miércoles|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 25 de febrero 2026?

El precio del petróleo se mantuvo cerca de máximos de siete meses de este miércoles, mientras los inversionistas evaluaban la amenaza al suministro de petróleo por un posible conflicto militar entre Estados Unidos e Irán.

Petróleo Brent – 71.10 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate – 65.85 dólares por barril

Los precios del Brent alcanzaron su nivel más alto desde el 31 de julio el viernes, mientras que el WTI alcanzó su nivel más alto desde el 4 de agosto el lunes, mientras que Estados Unidos posicionó fuerzas militares en Medio Oriente para tratar de obligar a Irán a negociar el fin de su programa nuclear y de misiles balísticos.

