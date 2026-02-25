Un día como hoy… (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero.

Santoral: Cesáreo, Nestor

Día Internacional del Implante Coclear

1600 Muere Fray Sebastián de Aparicio, evangelizador, arriero y constructor de carreteras; a él se deben la conservación y explotación de las rutas México-Puebla, Puebla-Veracruz, y la construcción del primer camino México-Zacatecas.

1670 Nace la astrónoma alemana, María Winkelmann Kirch. Fue la primera mujer en descubrir un cometa hasta entonces desconocido, el C/1702 H1.

1775 Se crea el Nacional Monte de Piedad con un donativo importante hecho por el Conde de Regla, Pedro Romero Terreros.

1836 Samuel Colt patenta el revólver, cuya principal ventaja reside en la posibilidad de realizar 6 disparos sin necesidad de recargar cada vez el arma.

1841 Nació Pierre Auguste Renoir, pintor impresionista. Fue uno de los más célebres pintores franceses.

1858 Se interpreta por primera vez la “Marcha nupcial”, del compositor alemán Félix Mendelssohn, en la boda de la hija de la reina Victoria de Inglaterra con el príncipe Federico Guillermo de Prusia. La melodía se convierte en una reconocida costumbre en los enlaces matrimoniales.

1868 Nace en Santa Cruz, Guanajuato, el compositor mexicano Juventino Rosas, autor del vals “Sobre las olas”.

1873 Nace Enrico Caruso, tenor italiano. Fue uno de los tenores más famosos de la historia de la ópera y para muchos el mejor.

1904 Inicia la construcción del puente “San Luisito” sobre el río Santa Catarina, que conectaba a la ciudad de Monterrey con el popular barrio del mismo nombre.

1910 El Dalái Lama Thupten Gyatso, huye del Tíbet y se refugia en la India frente a las amenazas chinas.

1916 Muere en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el Lic. Joaquín D. Casasús, quien se distinguió en el grupo de los “Científicos” de Porfirio Díaz. Su principal mérito fue obtener el fallo a favor de México, para la restitución del territorio de “El Chamizal”, que se encontraba en poder de los Estados Unidos de América.

1925 Columbia Records (hoy Sony Music) hace la primera grabación musical eléctrica en Nueva York, Estados Unidos. Su intérprete es el pianista y cantante estadounidense Art Gillham.

1943 Nace George Harrison, guitarrista de los Beatles.

1948 Se funda la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el objetivo de contribuir al desarrollo económico de América Latina.

1950 Se crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana.

1956 En Moscú, en sesión cerrada del XX Congreso del PCUS (Partido Comunista), Nikita Krushchev pronuncia su discurso secreto criticando los efectos perjudiciales del culto a la personalidad de Stalin, dando inicio a la desestanilización de la Unión Soviética.

1964 El Presidente Adolfo López Mateos recibe simbólicamente el territorio de El Chamizal, que estuvo en litigio con Estados Unidos desde 1866.

1969 La NASA lanza la sonda espacial Mariner VI para analizar la atmósfera y la superficie de Marte.

1983 Muere Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense, autor de Un tranvía llamado Deseo, La gata sobre el tejado de zinc y La noche de la iguana.

1986 Ultimo avistamiento del famoso cometa Halley, el más grande y brillante que orbita alrededor del Sol. Se calcula que su siguiente visita será el 28 de julio del año 2061.

1998 En Estados Unidos, el Pentágono sufre el mayor ataque de piratas informáticos.

2013 Muere la actriz cubana Carmen Montejo. Fue escritora y directora teatral. Conocida notablemente por su participación en la Época de Oro del cine mexicano, en teatro y televisión mexicana.

2014 Muere el compositor y guitarrista español de flamenco Paco de Lucía.

2016 Muere el actor estadounidense Anthony Burton, popularmente conocido por el papel de “Tony Duke”, el entrenador de “Apollo Creed” en las películas de “Rocky”.

