Por violencia cierran la autopista Durango-Mazatlán (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de septiembre. Las casetas de cobro Coscomate y Mesillas de la autopista Durango-Mazatlán, así como la circulación por esta vía fueron cerrada en ambos sentidos por presencia de vehículos quemados.

De acuerdo con la información la autopista permaneció cerrada durante 11 horas, de las 9:00 de la noche del jueves 12 de septiembre, a las 8:00 de la mañana de este viernes 13 de septiembre.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó del cierre a través de su cuenta de X, donde recalcó que, por seguridad de las personas usuarias, se cerrarían las Plazas de Cobro Coscomate y Mesillas.

“Aut. Durango-Mazatlán. Cierre de circulación en ambos sentidos por atención a incidente. Por seguridad de las personas usuarias las Plazas de Cobro Coscomate y Mesillas permanecerán cerradas”.

La instancia informó que la Guardia Nacional (GN) Carreteras es la encargada de brindar mayor información sobre el incidente y sobre la seguridad de la autopista, por lo que exhortaron a la población a comunicarse con ellos en el número 088 para recibir detalles de lo ocurrido.

Por su parte, la GN Carreteras no emitió ningún aviso en sus redes sociales oficiales y al tratar de contactarla para conocer si existía o no seguridad para circular en la autopista no se obtuvo respuesta, ya que el contestador decía que “el sistema no se encontraba disponible” en ese momento.

Usuarios en redes sociales y medios locales denunciaron que el “incidente” reportado por Capufe se trató de autos quemados por organizaciones criminales, así como la colocación de ponchallantas en la autopista Durango-Mazatlán, a la altura de las casetas de cobro Coscomate y Mesillas.

Aunado a esto, la mañana de este viernes, GN Carreteras informó sobre el cierre total de la circulación de la autopista Durango-Villa Unión, por un vehículo incendiado en el kilómetro 168+468, correspondiente al tramo Lázaro Cárdenas-Villa Unión.

El cierre fue atendido de inmediato y tras una hora de trabajos se logró reabrir la circulación en dicha autopista. Estos eventos se suman a los incendios de vehículos reportados el miércoles 11 de septiembre en la carretera Culiacán-Mazatlán, dando como resultado cinco días de actos violentos en esta localidad.

Los actos violentos registrados los últimos días están relacionados con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, los grupos criminales asociados a las facciones de estos personajes serían los responsables de los recientes acontecimientos.

