¿Netflix no responde? En estos televisores dejó de funcionar en septiembre (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de septiembre. Si eres de los que disfrutan pasar tardes viendo series y películas en Netflix desde tu televisor, es posible que en estos días te hayas llevado una sorpresa desagradable.

Desde el pasado 1 de septiembre, algunos televisores ya no son compatibles con la plataforma, lo que ha generado inconvenientes para usuarios que ahora ven una pantalla de “no compatible” al intentar acceder a la app. ¿Qué se puede hacer?

¿Qué televisores ya no son compatibles con Netflix?

Netflix ha dejado de ser accesible en televisores que cuentan con más de 10 años de antigüedad.

Estos dispositivos no pueden cumplir con los requisitos mínimos de la plataforma, como tener conexión a internet estable o la capacidad de reproducir contenido en 1080 píxeles.

Esto significa que si tu televisor fue fabricado hace más de una década, ya no podrás usar Netflix directamente desde la aplicación instalada.

Los usuarios afectados recibirán un mensaje claro: al intentar acceder a Netflix, verán un aviso que les informará que su dispositivo ya no es compatible.

¿Qué puedes hacer si tu televisor ya no es compatible con Netflix?

A pesar de que Netflix ya no esté disponible directamente en algunos televisores, no es necesario que te apresures a comprar uno nuevo. Existen varias alternativas para seguir disfrutando del contenido de la plataforma sin tener que hacer una inversión considerable.

Una opción popular es el uso de un Chromecast, un dispositivo de Google que se conecta al puerto HDMI de tu televisor. Este aparato te permite enviar contenido desde tu teléfono o computadora a la pantalla de tu televisor, lo que te permitirá seguir viendo Netflix sin problemas.

Otra opción es adquirir dispositivos como Apple TV o Roku, que también cuentan con la app de Netflix dentro de su sistema operativo. Solo necesitas conectar uno de estos dispositivos a tu televisor y acceder a tu cuenta de Netflix como lo hacías antes.

¿Cómo ver Netflix sin cambiar el televisor si ya no es compatible?

Si no deseas gastar en un nuevo televisor ni en dispositivos como Chromecast o Roku, puedes optar por usar la función de duplicación de pantalla de tu teléfono.

Si tu televisor tiene conexión a internet y es compatible con esta función, podrás transmitir directamente lo que ves en tu celular a la pantalla de la TV.

Lo más importante es que, aunque el acceso directo a Netflix haya desaparecido en algunos modelos antiguos, siempre hay formas de seguir disfrutando del contenido que ofrece, como ocurre con el secreto que Netflix y Disney+ no quieren que sepas para ver streaming en calidad.

