Por trabajos de CFE, cierran la calle Niños Héroes, a la altura del panteón del Ex Marquezado (12:05 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de octubre. Se informa que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza trabajos sobre la calle Niños Héroes, a la altura del panteón del Ex Marquezado, lo que ocasiona afectaciones a la circulación vehicular en la zona.

Además, se mantiene circulación en contrasentido sobre Calzada Madero, por lo que se recomienda tomar vías alternas y conducir con precaución.

Personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal brinda apoyo para agilizar el tránsito y garantizar la seguridad vial.

