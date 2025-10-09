Alerta CEPCyGR por depresión tropical Diecisiete-E en el Océano Pacífico (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) exhorta a la población a extremar precauciones ante las lluvias generadas por la depresión tropical Diecisiete-E, ubicada en el Océano Pacífico.

Este fenómeno meteorológico se localiza a 185 kilómetros (km) al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 110 km al sur de Tecpán de Galeana, Guerrero; se desplaza a la costa grande con dirección oeste-noroeste, a una velocidad de 22 kilómetros por hora (km/h), con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h.

En este sentido, se prevén lluvias fuertes a localmente intensas en las regiones Costa, Sierra Sur, Mixteca e Istmo de Tehuantepec; en el resto del estado serán de intensidad variable. También se espera oleaje elevado y mar picado a lo largo de la línea de costa.

Toda vez que estas condiciones podrían generar la crecida de ríos y arroyos de respuesta rápida, así como desprendimientos de lodo y rocas en zonas de laderas, se exhorta a la población:

• Evitar cruzar cualquier río en vehículo o caminando ya que podría ser arrastrada.

• Si habitan en cañadas o laderas muy inclinadas, estar atenta a los cambios que presenten para prevenir un deslizamiento de tierra o cualquier otro incidente.

• Practicar con tiempo una evacuación hacia zonas más seguras.

• Mantenerse alejada del agua y de objetos que conducen electricidad.

• No refugiarse debajo de los árboles.

• En caso de estar en un automóvil, que el motor esté apagado.

• Extremar precauciones al transitar por carreteras y caminos rurales.

Se recomienda mantenerse informada y atender las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil y Capitanías de Puerto.

