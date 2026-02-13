 ¿Por qué tiembla la PTE Claudia?: Alfredo Brena (18:02 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de febrero. El T-MEC, la Reforma Electoral y la elección 2027, son la causa de los temores y temblores de la Presidente Sheinbaum. Estos 3 temas están concatenados, para marcar la permanencia o derrota de su movimiento 4T.

Lo primero que tenemos que evidenciar, es la legalización, de la violación al artículo 54 Constitucional, con la “reforma” electoral que está traficando Pablo Gómez.

La cuestión de eliminar los plurinominales, amén de sacar del juego a las minorías y negarles representación en las Cámaras. Implica ya no tener que violar el Artículo 54 Constitucional, para obtener la deseada mayoría calificada, por parte de Morena.

La Reforma Electoral, ha entrado en un impase, supuestamente porque se están escuchando a las voces disidentes, de agrupaciones y partidos políticos de oposición. Mentira, se ha atorado porque el impacto que va a tener la Reforma Electoral, en la negociación del T-MEC va a ser determinante, para acabar de sepultar la inversión extranjera, y el comercio con USA.

La elección del Poder Judicial mediante tómbola y acordeones, dejó la enseñanza de que, si no hay certeza jurídica en México, no habrá inversionista en su sano juicio, que invierta en el país.

Indudablemente que la dictatorial 4T, en cuanto se hizo de la sobre representación, y por ende del control del Poder Legislativo, inmediatamente se abocó para hacerse del Poder Judicial, mediante una caricatura de elección, que ya no se pudo impugnar, dado el totalitarismo conseguido por la 4T. Pero en el pecado se llevó la penitencia: porque ya no hay, ni habrá inversión económica en México. Eso ha aniquilado a la inversión, no los aranceles de Trump.

Con la reforma electoral, no es que no la puedan imponer, como fue con la reforma judicial, sino que la consecuencia, sería el funeral del T-MEC, próximo a negociarse en este año.

Si la reforma electoral pasa, tal cual la está traficando Pablo Gómez, Morena asegura su permanencia en el poder por muchos años, mediante este mecanismo llamado dictadura electoral. Pero, se evidenciaría, aún más, le realidad dictatorial de la 4T, sobre el pueblo mexicano.

Estados Unidos no va a negociar un Tratado, el T-MEC, con un país que perdió la democracia, y que arribó a la tiranía. Esto no lo va a permitir USA en este hemisferio.

Indudablemente que desde las Mañaneras, la presidente Claudia se desgarraría las vestiduras, y culparía al presidente estadounidense Trump, por la inevitable quiebra económica de México.

El país se quebraría sin T-MEC, pero, Morena habría conseguido su objetivo primario: hacerse del poder, por tiempo indefinido. México, bienvenido a la dictadura.

Y entonces la elección federal intermedia del 2027, sería un mero trámite. Con la eficiencia de un Órgano Electoral INE y TEPJF, que solamente tramitará los cargos que le indiquen desde Palacio Nacional.

La principal objeción, a la parodia de la elección judicial, fue que el Crimen Organizado (CO), iba a imponer su ley. Desgraciadamente así fue, y ahora, Palacio Nacional no encuentra la forma de contestar a los reclamos del presidente Trump, en cuanto a que México, está dominado por el CO.

México ha colaborado a regañadientes con USA en el combate al CO, pero, simple y sencillamente no es posible que la 4T, vaya en contra de los intereses del financiador de sus campañas electorales.

Omar García, el súper secretario de la presiente Claudia, presume datos del combate al CO que no concuerdan con la realidad. Presume de más de 43 mil detenidos y de más de 2 mil laboratorios de fentanilo destruidos, pero, el sistema penitenciario del país, no registra esos 43 mil entambados, y el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, no ha tenido ninguna merma importante.

Desgraciadamente para México, la narrativa de la presidente Claudia se ha ido desgastando hasta convertirse en nada. Las Mañaneras solamente están dirigidas hacia el público receptor de las becas electorales, y no corresponden a la triste realidad del país.

La postura dogmática de la presidente, en cuanto al apoyo a tiranías latinoamericanas, parece ser que va a llevar a México, al colapso político y económico.

Pero, aunque duela reconocerlo, la 4T ha tenido éxito en cuanto al control político, aunque haya sido un fracaso económico que al país le va a costar mucho sufrimiento.

Finalmente, los temores y temblores de la presidente Claudia, no son por el colapso económico que se avecina; sino por la alta probabilidad de perder el control político, mediante un operativo tipo Maduro.

12 febrero 2026

