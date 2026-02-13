AMLO protegió actos de corrupción de hijo de Bartlett en venta de ventiladores durante Covid-19 (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de febrero. Según el libro “Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder”, la entonces secretaria de la Función Pública tomó la decisión de indagar la venta a sobrecosto de ventiladores respiratorios durante la pandemia de Covid-19 por parte de León Bartlett Álvarez

El exconsejero jurídico presidencial Julio Scherer Ibarra reveló cómo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador protegió actos de corrupción de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, su director de la Comisión Federal de Electricidad, relacionados con la venta irregular de ventiladores respiratorios durante la pandemia de Covid-19.

“Eso generó un problema serio porque la Secretaría de la Función Pública había tomado la decisión de que se indagara y se consignara una investigación que le atribuyera responsabilidades al hijo de Bartlett”, dijo Scherer Ibarra.

En el capítulo 19 de su libro “Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder”, Scherer Ibarra reconoce que la salida de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, estuvo relacionada con un intento de investigación que involucraba al hijo de Manuel Bartlett.

“La secretaria de la Función Pública se empeñó en seguir la investigación; el presidente hubo un momento en el que se desesperó y entonces vino la salida abrupta de Irma”, reveló.

En 2020, León Bartlett, dueño de la empresa Cyber Robotics Solutions, vendió al IMSS en Hidalgo 20 ventiladores respiratorios por 1.5 millones de pesos por unidad, lo que significaba un sobreprecio, siendo de los más caros registrados durante la pandemia.

Además, los equipos entregados fueron señalados por no cumplir con los requerimientos técnicos, lo que obligó al IMSS a devolver los ventiladores y la empresa fuera sancionada.

A la empresa del hijo de Bartlett Díaz se le impusieron inhabilitaciones por 24 y 27 meses y multas superiores a 2 millones de pesos, sin embargo, siguió siendo favorecida con contratos de gobierno de Claudia Sheinbaum.

En los últimos tres años, Cyber Robotic Solutions ha recibido al menos siete contratos por hasta 362 millones de pesos por la compra de equipo especializado, mantenimiento y servicios técnicos, sólo en el hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

