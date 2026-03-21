¿Por qué se regalan flores amarillas en marzo? (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. Ya comenzó marzo y con ello una de las temporadas más bonitas del año: primavera. Y es que durante esta época es común ver flores en todos lados, especialmente amarillas, pues existe un día en especial en el que se acostumbra regalar este tipo de obsequios a un ser amado.

Esta tendencia surgió hace unos años en redes sociales y ha ganado popularidad entre los jóvenes. No obstante, muy pocos conocen el origen de esta nueva tradición. En MILENIO te compartimos todos los detalles.

¿Por qué se regalan flores amarillas en marzo?

Existen diferentes versiones sobre el origen de esta tendencia, pero la más popular está relacionada con la telenovela argentina “Floricienta”.

Y es que en un capítulo, el personaje principal interpretado por Florencia Bertotti recibe flores amarillas. Además, el tema más popular del melodrama se llama “Flores amarillas” y habla sobre el deseo que recibir este gesto.

Los fanáticos de la novela habrían sido los responsables de lanzar la propuesta y los internautas mexicanos la han adoptado.

Otra versión tiene que ver con el inicio de la primavera, pues en esta temporada del año se pueden conseguir las flores más coloridas, cálidas y resplandecientes.

​¿Cuándo se regalan flores amarillas en marzo?

De acuerdo con loa tendencia de redes sociales, el 21 de marzo se deben regalar flores amarillas a un ser querido como muestra de afecto y buenos deseos para el arranque de una nueva temporada del año, ya que ese día inicia la primavera.

Tipos de flores amarillas

Existe una gran variedad de flores amarillas en México. Los precios varía según la temporada, no obstante, son fáciles de conseguir en mercados de flores o puestos locales.

Girasol

Tulipán

Crisantemo

Gerbera

Rosa amarilla

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