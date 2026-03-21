¿Abren los bancos en Semana Santa? (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. Llevar un calendario de pagos y transferencias es clave para tus finanzas personales, pues te permitirá saber con antelación qué pagos debes realizar en tiempo y forma o qué recibos tienes que cobrar antes de la fecha de cierre. Con ello te evitarás dolores de cabeza y hasta penalizaciones en caso de haberte pasado de la fecha establecida. Es importante que sepas que la Semana Santa cae en los últimos días de marzo y primeros de abril, por lo que los días jueves y viernes de ese periodo no habrá servicio en las sucursales bancarias.

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

Las vacaciones de Semana Santa es una de las celebraciones más esperadas del año para muchas familias en México, ya que representa una oportunidad para reflexionar y pausar las actividades escolares y laborales. Conocer con anticipación las fechas en las que caen las celebraciones más representativas de esta temporada permite planear viajes, actividades familiares o simplemente organizar los días de descanso. En 2026, el calendario litúrgico ya establece cuándo se conmemorarán el jueves y viernes santo así como el sábado de gloria. El Jueves Santo se conmemorará el 2 de abril , mientras que el Viernes Santo tendrá lugar el 3 de abril de 2026. Ambas fechas forman parte del periodo en el que se recuerda la pasión y muerte de Jesucristo según la tradición católica. Posteriormente, el Sábado de Gloria, se celebrará el 4 de abril, jornada que antecede al Domingo de Resurrección y marca el cierre del Triduo Pascual. A diferencia de otras celebraciones, la Semana Santa no tiene una fecha fija en el calendario. Su cálculo responde a una regla establecida desde la antigüedad dentro de la iglesia. La festividad se celebra el primer domingo después de la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte, norma que fue definida durante el Concilio de Nicea en el año 325 d.C.

¿Abren los bancos en Semana Santa?

La Asociación de Bancos de México (ABM) señala que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones en diferentes días del año, incluidos el jueves 2 y viernes 3 de abril de 2025. Sin embargo, los servicios digitales de las entidades a través de sus apps o páginas de internet estarán en operación de manera habitual.

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