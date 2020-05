¿Por qué los hombres son más vulnerables al coronavirus? Esta puede ser la razón (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de mayo. Aunque la evidencia actual muestra que el coronavirus SARS-CoV-2, agente causal de la COVID-19, infecta a todos los grupos de edad, las primeras observaciones epidemiológicas indican los hombres mayores con enfermedades crónicas tienen un mayor riesgo de verse más gravemente afectados y un peor riesgo de mortalidad.

La mayor vulnerabilidad de las personas mayores con enfermedades cardiovasculares y afecciones comórbidas podría estar relacionada con mayores concentraciones de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), que se expresa en el corazón, los testículos, los riñones y los pulmones, y se vierte en el plasma, la parte líquida de la sangre, se sabe que aumenta en la insuficiencia cardíaca y sirve como receptor funcional para que el coronavirus infecte las células.

Midiendo las concentraciones de ACE2

Algunos informes han sugerido que los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS) y los bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA), aumentan las concentraciones plasmáticas de ACE2, incrementando así el riesgo de COVID-19 para los pacientes cardiovasculares que toman estos fármacos, aunque estas especulaciones no están respaldadas por un importante cuerpo de investigación.

Para abordar esta brecha, un equipo de investigadores de la Universidad de Groningen en Países Bajos examinó las concentraciones plasmáticas de ACE2 en dos cohortes grandes e independientes de hombres y mujeres con insuficiencia cardíaca de acuerdo con el uso de fármacos RAAS y BRA.

Los investigadores midieron las concentraciones de ACE2 en muestras de sangre tomadas de dos grupos de pacientes con insuficiencia cardíaca de 11 países europeos. En el primer grupo, la cohorte del índice, estaba conformada por 1.485 hombres y 537 mujeres con una edad promedio de 69 años para los hombres y 75 años para las mujeres

Luego, los investigadores validaron sus hallazgos en un segundo grupo, la cohorte de validación, que incluyó a 1.123 hombres y 575 mujeres, con una edad promedio de 74 y 76 años, respectivamente.

Más vulnerables

Cuando los investigadores analizaron una serie de factores clínicos que podrían desempeñar un papel en las concentraciones de ACE2, incluido el uso de RAAS y BRA, así como antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, injerto de derivación de la arteria coronaria y fibrilación auricular, descubrieron que el sexo masculino era el factor de predicción más fuerte de las concentraciones elevadas de ACE2.

El principal hallazgo del estudio fue que los pacientes con insuficiencia cardíaca que tomaban medicamentos RAAS o BRA no tenían concentraciones más altas de ACE2 en la sangre. En este sentido, los autores del estudio manifestaron que estos resultados no apoyan la suspensión de estos medicamentos en pacientes con deficiencia cardiaca diagnosticados COVID-19, como se ha sugerido en informes anteriores.

Adicionalmente, los análisis mostraron que, en comparación a las mujeres, los hombres tienen concentraciones más altas de ACE2 en su sangre. Esta enzima no sólo se encuentra en los pulmones, sino también en el corazón, los riñones, los tejidos que recubren los vasos sanguíneos, y hay niveles particularmente altos en los testículos. Los investigadores especulan que su regulación en los testículos podría explicar, al menos en parte, las concentraciones más altas observada, y por qué los hombres son más vulnerables a COVID-19.

Información y foto de:https://www.tekcrispy.com/

Referencia: Circulating plasma concentrations of angiotensin-converting enzyme 2 in men and women with heart failure and effects of renin–angiotensin–aldosterone inhibitors. European Heart Journal, 2020. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa373

