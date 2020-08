¿Por qué es necesario borrar la memoria caché de WhatsApp? (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de agosto. ¿Has notado que tu app de WhatasApp ya no funciona como antes?, tal vez sea necesario eliminar la memoria caché de la aplicación.

¿Por qué es necesario borrar la memoria caché de WhatsApp?

La memoria caché es el área de almacenamiento de un dispositivo donde se guardan los datos usados o solicitados con más frecuencia, los cuales pueden ser recuperados a gran velocidad cuando son requeridos. Todos los dispositivos electrónicos y apps poseen este tipo de memoria, ya que así es posible acceder de forma inmediata a contraseñas, resultados de búsqueda o elementos frecuentes.

Sin embargo, una saturación de datos en la memoria caché puede hacer que los dispositivos y aplicaciones se vuelvan lentos o simplemente no funcionen con normalidad o en su defecto no permite realizar nuevas acciones, dado que son reconocidas como iguales a otras y da resultados predeterminados.

Si has notado que tu WhatsApp no abre o no responde, una buena opción es borrar la memoria caché de la app.

¿Cómo borrar la memoria caché?

Para borrar o eliminar el caché, sigue los siguientes pasos:

Accede a las “Configuraciones” del teléfono Ingresa a la opción “Almacenamiento” Da click en “Otras apps” Entra a la aplicación de WhatsApp Presiona el botón “Borrar memoria Caché”

¿Qué pasa si borras la memoria caché?

A diferencia de la memoria principal, cuando se elimina el caché no se borran los datos, fotos, información, contactos o conversaciones almacenados, por lo que el dispositivo y la app conservarán todos sus elementos.

Muchos dispositivos pueden notificar al usuario cuando hay poco espacio de almacenamiento, y al eliminar la memoria caché se libera espacio.

Eliminar el caché de WhatsApp hará que la aplicación funcione como si estuviera recién instalada en el dispositivo, aunque eventualmente se irá llenando nuevamente, siendo necesario borrarla cada vez que la app comience a fallar.

