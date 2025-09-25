Por fuerte lluvia y vientos, árbol cae sobre un taxi lesionando a chofer y dos pasajeras (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. La intensa lluvia acompañada de fuertes vientos que azotó esta tarde a la capital oaxaqueña derribó un árbol en la avenida Ferrocarril causando daños y lesiones a tres personas.

Los hechos se dieron pasando el crucero de 16 de Septiembre en la colonia Gómez Sandoval con dirección a Santa Lucía del Camino.

El pesado árbol cayó sobre un taxi del sitio El Rosario con número económico 15.367 del centro, resultando lesionado el conductor y dos pasajeras, una de ellas menor de edad.

Al lugar acudieron personal de la Cruz Roja y del Heroico Cuerpo de Bomberos quienes atendieron a los lesionados.

Elementos de la Policía Vial Estatal abanderaron la zona mientras se realizaron las labores de retiro del árbol para evitar otro percance.

