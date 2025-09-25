Explosión en Iztapalapa cobra su víctima número 30; la joven permanece sin identificar (18:00 h)

Ciudad de México, 24 de septiembre. La tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, continúa dejando una estela de dolor.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento de una mujer de 21 años, quien se convierte en la víctima número 30 del siniestro provocado por la explosión de una pipa de gas.

La joven, que permanecía internada en estado crítico en el Hospital de Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, no ha sido identificada oficialmente. Aunque se presume que su nombre podría ser Geovana, las autoridades aún no han logrado establecer contacto con familiares que confirmen su identidad.

Tenia entre 15 y 25 años. Los tatuajes que tenía era en el brazo derecho y uno en la espalda de un corazón.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha difundido una serie de características físicas que podrían ayudar en su reconocimiento. Entre ellas, destacan una cicatriz vertical compatible con una cesárea, un tatuaje de corazón atravesado por una rosa en la parte baja de la espalda, otro en forma de pulsera con diseño tipo greca y letras manuscritas en el antebrazo derecho, así como un tercer tatuaje en el tobillo izquierdo con figuras de corazones.

Vecinos del área han señalado que la joven podría haber vivido en situación de calle, en compañía de otros indigentes que frecuentaban la zona. No obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

Este caso se suma al de otro fallecido que permanece sin identificar: un hombre de entre 40 y 50 años, de complexión mediana, piel morena clara, cabello castaño corto y nariz aguileña. Se cree que su nombre podría ser Gilberto Aarón o Aarón Gustavo.

Con el objetivo de localizar a los familiares de ambas víctimas, la Fiscalía capitalina ha habilitado la línea telefónica 55-5345-5080 para recibir información que ayude a esclarecer sus identidades y brindarles una despedida digna.

La explosión, ocurrida semanas atrás, ha sido una de las más devastadoras en la historia reciente de la capital, dejando decenas de heridos, pérdidas materiales y una profunda herida en la comunidad de Iztapalapa. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

