Por denunciar falta de equipo de seguridad arrestan a vocera de policías municipales (11:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 22 de mayo. Ante las denuncias que ha hecho públicas por la falta de equipo de protección para los policías municipales de la Ciudad de Oaxaca, Petrona Constancia Gutiérrez Lucas, policía de proximidad social, fue arrestada esta mañana.

Fue la misma uniformada quien confirmó esta acción vía telefónica, al sostener que se encontraba arrestada por las denuncias que ha venido exponiendo.

“El motivo que me dan no es para que me hayan arrestado, se supone que yo vengo de un descanso por el 10 de mayo y ahora me dicen que no estaba autorizada, los comandantes no pueden decir que día nos vamos si ellos no están autorizados”, argumentó.

Sobre las declaraciones que ayer hizo el presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, quien finalmente aceptó la muerte de dos uniformados de su corporación policiaca por Covid-19, la policía dijo que lo que se ve no se juzgaba.

“No le quedó otra más que aceptar lo que se le había hecho ver, es lamentable que hasta hoy no hemos podido tener ningún diálogo ni con el edil ni con el comandante para exponerles nuestras necesidades”.

Indicó que antes de ser arrestada recibió caretas para sus compañeros, además de que pudo entregar cubrebocas que les hizo favor de regalarles la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Alejandra García Morlan.

El edil Oswaldo García Jarquín declaró ayer a través de un comunicado que los policías municipales tenían todo el apoyo de su administración, “Desde aquí les digo a las y los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana que tienen todo el respaldo del Cabildo y que se les seguirá respaldando en su labor diaria, como lo hemos hecho hasta el día de hoy”, puntualizó.

