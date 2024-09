Por amenazas Humberto Padgett deja el periodismo (21:40 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de septiembre. Humberto Padgett @HumbertoPadget3

“Hoy dejo el periodismo indefinidamente. Las pérdidas que he sufrido, los acosos y amenazas bajo los que estamos mi familia y yo y los abandonos en que me veo me imponen desistir luego de 26 años de trabajo. Gracias y suerte.”

Ayer se difundió que el periodista Humberto Padgett fue víctima de un asalto a mano armada el pasado viernes en el municipio de Cuitzeo, Michoacán, por cuatro sujetos desconocidos. Así lo aseguró la organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, Artículo 19, por medio de sus redes sociales.

Fue por medio de un hilo publicado en su cuenta de la red social X, que la organización dio a conocer que a Padgett se le apuntó con armas largas y se le despojó de su vehículo, sus identificaciones y todo su equipo de trabajo.

La organización, quien realizó la publicación minutos antes de las 8 de la noche, señaló que el periodista era atendido por miembros de la policía municipal de Cuitzeo, sin embargo, hizo un llamado urgente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se coordinara con las autoridades estatales y municipales para apoyo de traslado de urgencia.

