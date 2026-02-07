Política económica de Salomón Jara consolida a Oaxaca como una entidad de inversión, empleo y bienestar (18:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 6 de febrero. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Raúl Ruiz Robles presentó los avances de la política económica del Gobernador Salomón Jara Cruz, la cual consolida a Oaxaca como tierra de inversión, empleo y bienestar, y demuestra con hechos que el progreso con justicia social es posible.

Al comparecer ante las y los integrantes de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, el funcionario destacó que la política de atracción de inversiones al cierre de 2025, ha dado como resultado que Oaxaca proyecte 370 mil 38 millones de pesos, estimando un impacto directo de 1 millón de empleos, con 145 mil 193 millones de pesos de inversión en ejecución.

“La transformación en la entidad avanza con paso firme, somos un pueblo que está escribiendo una nueva etapa de su historia con la confianza depositada por la ciudadanía y con un gobierno que cumple.”, expuso en el marco de la Glosa del Tercer informe del Mandatario estatal.

Ruiz Robles subrayó que Oaxaca es un estado confiable para invertir, lo cual se traduce en empleo digno, fortalecimiento regional, bienestar para las familias y prosperidad compartida.

En materia de financiamiento, 8 mil 325 micro, pequeñas y medianas empresas han sido impulsadas con mil 250 millones de pesos en créditos productivos, superando un 454 por ciento registrado en la administración anterior.

El mercado interno ha sido una prioridad estratégica reforzada a través del programa Orgullo Oaxaca, que redujo el intermediarismo. De esta manera, más de 400 empresas participaron en ferias y eventos, más de 6 mil productos oaxaqueños se colocaron en cadenas nacionales y se concretaron 199 vinculaciones comerciales.

Por otra parte, se dio continuidad a los Foros Oaxaca Impulsa, los cuales, en tres años han beneficiado a 4 mil 756 emprendedoras y emprendedores y se han otorgado 6 mil 961 servicios.

El Registro Estatal Artesanal tiene un padrón de 11 mil 427 artesanas y artesanos distribuidos en 234 municipios, radiografía del corazón productivo y cultural del estado. Con trabajo cercano y permanente se credencializaron a mil 334 personas artesanas de 83 municipios.

