Policías municipales protestan en Ixtepec por bajos salarios y falta de respuesta oficial (11:00 h)

Edwin Meneses

Ciudad Ixtepec, Oax. 28 de agosto. Elementos de la Policía Municipal bloquearon el principal acceso a la ciudad como medida de presión para exigir un salario digno, denunciando que su trabajo no es reconocido ni compensado de manera justa por las autoridades municipales.

Los uniformados expresaron su descontento señalando que el riesgo al que se enfrentan diariamente no se refleja en sus ingresos.

“Estamos cansados de promesas que nunca se cumplen. Solo nos dicen que harán lo posible, pero no hay voluntad real de mejorar nuestras condiciones”, declararon durante la manifestación.

Esta protesta puso sobre la mesa no solo las demandas del cuerpo policial, sino también la falta de transparencia en el gobierno municipal encabezado por Roberto Carlos Gómez Morales.

Diversos sectores han señalado irregularidades como la renta de oficinas a costos inflados, contratos dudosos y una nómina inflada por personal que no labora, mientras áreas esenciales como la seguridad pública permanecen en el abandono.

La administración que en campaña prometió un cambio profundo hoy parece alejada de la realidad ciudadana.

