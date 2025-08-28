El domingo 19 de octubre carrera con causa en beneficio de la Ciudad de los Niños (10:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. Como una forma de celebrar su tercer aniversario, el Club Running Canicas Team, invitan a todos los clubes, atletas y público en general a formar parte de su carrera con causa, la cual tendrá un recorrido de 5 kilómetros y será en beneficio de la Ciudad de los Niños, que se ubica en Trinidad de Viguera.

Las inscripciones se encuentran abiertas y se pueden llevar a cabo en la Casa Pro Hogar del Niño A.C. ubicada en la calle de Arista #103 esquina Bustamante, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, los sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas. El costo es de $260 pesos ($130 en especie o artículos de limpieza en general, como es cloro, pinol, detergente, escobas, etc. Y $130 pesos en efectivo.

Las categorías de participación son libres, tanto para la rama femenil como varonil, en cuanto a la premiación, al primer lugar se le entregarán $1,000 pesos, para el segundo sitio se contemplan $700 pesos, en tanto el tercer sitio recibirá $300 pesos. El comité organizador señaló que se tienen medallas conmemorativas para los participantes inscritos.

El recorrido de la carrera con causa será de 5 kilómetros, con salida y punto de meta en la Ciudad de los Niños, para los atletas interesados, la entrega de números se realizará al momento de efectuar adecuadamente la inscripción. La justa deportiva se llevará a cabo el domingo 18 de octubre a las 8:00 de la mañana, frente a la Ciudad de los Niños, que se ubica en la calle de Independencia sin número en la agencia de Trinidad de Viguera.

Previamente, el domingo 13 de septiembre en la agencia de Dolores, se realizará la cuarta carrera atlética, justa pedestre de 5 kilómetros abierta al público en general, la inscripción no tiene costo, iniciará a las 7:30 de la mañana, contempla también a la categoría infantil y ofrece al primer lugar de la categoría libre $1,000 pesos, para el segundo sitio $500 pesos, en tanto el tercer sitio obtendrá $300 pesos.

