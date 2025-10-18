Policía Municipal detiene a una persona por el presunto robo de dos bicicletas (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de octubre. La oportuna intervención de elementos de Dirección de Proximidad Social adscritos a la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), llevó a la detención de una persona que presuntamente se dedica al robo de bicicletas en la ciudad.

La intervención ocurrió el viernes a las 13:40 horas, cuando una persona de género femenino reportó al C-4 el robo de su bicicleta, la cual estacionó frente a su domicilio en la quinta privada de La Noria, del barrio de La Noria.

Elementos de la UMAR se movilizaron al lugar y al circular en la calle Cuauhtémoc, del mismo barrio, observaron que un sujeto, cuya vestimenta coincidía con las del reporte, cortaba el candado de seguridad de una bicicleta, la cual se hallaba pegada a una reja metálica.

Al verse descubierto, el sujeto corrió unos metros y en el trayecto lanzó al suelo una cizalla, la cual fue asegurada y en ese momento procedieron a la detención de quien dijo llamarse Josué Y. D. O., de 24 años de edad.

El sujeto aceptó que momentos antes había robado otra bicicleta, la cual abandonó en una calle de la agencia Cinco Señores, donde fue asegurada por los elementos.

A petición de los propietarios de ambos vehículos, el sujeto fue consignado a la Fiscalía estatal para determinar su situación jurídica.

