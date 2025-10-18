Por una ciudad limpia y segura, vecinas y vecinos renuevan el Parque DIF de la colonia Miguel Alemán (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de octubre . Con la presencia del presidente municipal Ray Chagoya, se realizó un nuevo Tequio Vecinal en el Parque DIF de la colonia Miguel Alemán, donde vecinas y vecinos sumaron esfuerzos para recuperar y embellecer este importante punto de encuentro,

Desde las primeras horas de la mañana, las y los participantes realizaron labores de limpieza, pintura, deshierbe, recolección de residuos y mantenimiento general, logrando dar una nueva imagen al parque y fortalecer el sentido de pertenencia en la colonia.

El presidente Ray Chagoya reconoció el compromiso de las y los habitantes por mantener sus espacios en óptimas condiciones y destacó que el Tequio Vecinal es una política pública que transforma la colaboración ciudadana en resultados visibles para todas y todos.

Estas acciones, impulsadas a través de la Secretaría de Bienestar y Tequios Vecinales, forman parte del eje Ciudad Limpia, una estrategia que promueve el trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía para construir una capital más ordenada, segura y solidaria.

