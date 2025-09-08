Policía Municipal detiene a una persona por el presunto delito de robo con violencia (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de septiembre. Personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal efectuó la detención de una persona al ser señalada como presunta responsable del delito de robo con violencia.

La intervención de los elementos de la Dirección de Proximidad Social, ocurrió en los primeros minutos de este lunes en la calle Berriozábal y Alcalá, del centro de la ciudad.

Ahí, la propietaria de una camioneta Toyota Hilux, solicitó apoyo, ya que observó a un sujeto que rompió el cristal de su vehículo y sustrajo un Ipad, para luego abordar una motocicleta y escapar sobre la primera calle.

La ofendida proporcionó las características del responsable y el color de la motocicleta, así como indicó que a través del GPS, daba seguimiento a su equipo, el cual avanzaba por varias calles.

Los elementos abordaron a la ofendida y finalmente se percataron que, llegó a la avenida Lázaro Cárdenas y Norte 1 de la colonia Víctor Bravo Ahuja.

Al presentarse al lugar, la mujer señaló a un sujeto que se hallaba junto a una motocicleta, como el mismo a quien sorprendió cuando se apoderó de su equipo, el cual guardó en la mochila.

Los elementos abordaron al sujeto y solicitaron una inspección a su persona y fue así como localizaron el Ipad en la mochila, la cual fue reconocida por la parte afectada.

Ante el señalamiento directo, procedieron a la detención del sujeto, quien dijo llamarse José A. S. S., de 44 años de edad, que junto con el dispositivo digital y la motocicleta quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir