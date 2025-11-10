Policía Municipal detiene a dos personas por el presunto delito de robo (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. Personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal efectuó la detención de dos personas al ser señaladas como presuntas responsables del delito de robo.

Este lunes a las 06:30 horas, elementos de la Dirección de Proximidad Social adscritos a la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) efectuaban patrullajes de prevención en el centro de la ciudad.

Al circular en la calle Reforma esquina Murguía, observaron a dos sujetos que caminaban de manera apresurada y cada una de ellas cargaba un tanque de gas de 20 kilogramos.

Al notar su presencia, los sujetos intentaron correr, pero fueron abordados metros adelante. Las personas dijeron que irían a un domicilio a instalar los tanques, luego dijeron que se los llevaban a una señora, cambiando su versión por varias veces.

En ese momento, al lugar se presentó una persona que dijo ser empleado de una empresa gasera, señalando a los sujetos como los mismos que habían sustraído los tanques del camión que conducía.

De igual forma, identificó los tanques como de propiedad de la empresa para la cual labora, por lo que pidió su detención.

Ante el señalamiento directo, procedieron a la detención de quienes dijeron llamarse Vicente A. S. H., de 52 años de edad y Juan M. S. P., de 37 años de edad.

Los detenidos y los tanques asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía estatal para determinar su situación jurídica

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir