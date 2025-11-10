Paco Ayala de Molotov responde a José Ramón López Beltrán (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. El reciente concierto de Molotov en el Palacio de los Deportes, donde celebraron 30 años de trayectoria, encendió una nueva controversia entre Paco Ayala y José Ramón López Beltrán, simpatizante del movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

Paco Ayala y José Ramón López protagonizan choque entre el rock y la política

Durante el show, el grupo lanzó un mensaje crítico sobre la situación del país, lo que generó reacciones divididas en redes sociales: algunos aplaudieron su coherencia y espíritu contestatario, mientras otros los acusaron de ‘haber perdido el rumbo’ o ‘traicionar sus ideales’

Entre los que respondieron al comentario se encontró José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien publicó un mensaje en X en el que calificó a la banda como ‘irrelevante’ y defendió los logros del actual movimiento político.

La respuesta de Paco Ayala, bajista de Molotov, no tardó en llegar. Fiel al estilo directo y provocador del grupo, escribió: ‘¡Ya vi que nos escribió el panzón millonario! Jaja, de mega fan a chairo idi*!*?. Todos los políticos absolutamente todos valen ver**, pero tu papá más que todos juntos”. El músico también dejó claro que Molotov no está alineado con ningún partido: ‘Ni estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación. ¡Estamos aquí porque somos mexicanos, queremos este país, aunque cada vez nos va un poco más mal!’.

Sus declaraciones se viralizaron en cuestión de minutos, generando un intenso debate. Mientras algunos defendieron su derecho a expresarse y mantener la esencia crítica del rock, otros consideraron sus palabras excesivas.

Más allá de la polémica, el episodio reafirma el lugar de Molotov como una banda que no teme incomodar, ni tomar postura frente al poder. Tres décadas después de su debut Paco Ayala y José Ramón Beltrán protagonizan un nuevo capítulo en la historia de rebeldía del rock mexicano.

