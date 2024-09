Pobre México, Claudia Sheinbaum iniciará un gobierno absolutamente copada: Javier Coello Trejo (20:13 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre.

Por Edmundo Cázarez C.

Foto Adrián Ponce

Dentro del marco de los preparativos del XL Aniversario de la creación del prestigiado despacho jurídico Coello Trejo y Asociados, su presidente y director general, el experimentado abogado Javier Coello Trejo, permanece sentado en un cómodo sillón, en el interior de su oficina, finamente decorada con un muy buen gusto, ubicada en la planta baja del inmueble, ubicado al sur de la Ciudad de México. Al momento de recibirnos, esboza una sonrisa de oreja a oreja, irradiando felicidad. Detrás de la armazón de carey color café oscuro, sus ojos brillan con intensidad, asemejando a un niño de ocho años a quien, sus papás, por primera vez, le organizarán una fiesta de cumpleaños en compañía de todos sus amiguitos.

Y es que no es para menos, don Javier Coello Trejo tiene mucho que festejar. Bien dicen por ahí que: “Los tiempos de Dios son perfectos”. En enero pasado, tuvo que someterse, de emergencia, a una muy delicada intervención quirúrgica en la columna vertebral, que, de lo contrario, hubiera quedado imposibilitado, de por vida, volver a caminar. No obstante, su semblante luce completamente sano y que impresiona a sus visitantes por una sobrada vitalidad que irradia y transmite.

De esta manera, quizás, dentro de un terreno astrológico, todo parece conjuntarse, es decir, el próximo 19 de octubre, Coello Trejo y Asociados, despacho jurídico que preside y dirige, cumple sus primeros 40 años de exitosa presencia en el ámbito legal del país. Asimismo, el próximo martes 22 de octubre, estará cumpliendo 75 años de una exitosa vida llena de retos, sacrificios e innumerables anécdotas que los caminos de la vida misma, lo han llevado afrontar.

Elegante y pulcro en el vestir, porta un saco gris Oxford, una camisa gris con pequeñitos cuadros blancos y negros, así como un pantalón sastre color negro. Sus zapatos mocasines color negro, lucen perfectamente boleados.

A manera de bienvenida, con la caballerosidad que le caracteriza y distingue, hace esfuerzos por levantarse de su cómodo sillón, de inmediato, le pedimos que no lo haga. Estirando los brazos, le brinda un afectuoso abrazo a mi nieto Adrián que me acompaña y se encarga de tomar las fotos de la entrevista y le dice: “Hola hijo, qué gusto volver a verte. Muchas gracias por estar al cuidado de tu abuelo, mi querido amigo don Edmundo”

Minutos antes de iniciar esta amena e interesante conversación que concedió de manera exclusiva a MISIÓN POLÍTICA, su amable y eficiente asistente personal Mary, por prescripción médica, le acerca un suero sabor manzana dentro de un pequeño vaso de cristal, así como un platito con pequeños trocitos de queso panela, jamón y manzana, pues a consecuencia de la diabetis que le fue diagnosticada, debe consumir pequeñas porciones de alimentos y frutas, entre comida y comida, así como mantenerse hidratado.

Al preguntarle qué nos espera a unos cuántos días que la primera mujer en la historia del país, asuma la Presidencia de la República, me dijo: “López Obrador le deja a Claudia Sheinbaum un país desmoronado y ensangrentado. Tendrá que ser una presidenta de Derecho. Una presidenta a la que el pueblo eligió y deberá sacudirse de quienes no le sirven y perjudican al país”, y enfatiza: “La doctora Claudia Sheinbaum, será la primera mujer presidenta en México… ¡en un país de machos!!”

Asimismo, el destacado abogado conocido como “El Fiscal de Hierro”, asevera: “Pobre México, Claudia Sheinbaum iniciará un gobierno absolutamente copada, le impusieron funcionarios de primer nivel, además, no hay tal 4ª Transformación de la que tanto alarde hizo López Obrador, al contrario, fue una Cuarta Destrucción del país”

Por último, al consultarle la posibilidad de que López Obrador vaya a la cárcel por todos los delitos cometidos como presidente de la República, señaló: “Para ver a López Obrador tras las rejas, por los muchos delitos que ha cometido, se requiere un Fiscal General de la República absolutamente autónomo”

A mi entrevistado se le nota completamente entusiasmado, desborda alegría y optimismo…

-Señor licenciado, muchas gracias por recibirnos, mi primera pregunta es: A lo Mero Macho ¿Cómo le va en este incierto periodo en el que se da el cambio de gobierno federal y una nueva etapa en la vida nacional, con una mujer al frente de la Presidencia de la República?

-Mi querido amigo, antes que nada, muchas gracias por venir desde Texcoco hasta acá, que es su oficina. Me pregunta ¿Cómo me va? A lo Mero Macho, me siento muy nervioso y hasta molesto porque no estoy de acuerdo con la Reforma al Poder Judicial.

-¿Tuvo tiempo de leer dicha iniciativa de reforma?

-¡Por supuesto que sí!!, así como lo que “aprobaron” en el Congreso y Senado de la República…

-…¿Y que le pareció?

-No es otra cosa que un Galimatías. Yo no sé cómo es que van a elegir a los jueces…

-¿Aprobándose esa reforma, ahora será como si se tratara de un juego de feria, el que gane la apuesta, es quien se convertirá en magistrado o juez?

-¡Ni más ni menos!! Sencillamente, solamente en el Poder Judicial Federal hay 1,200 personas, es decir, entre Jueces y Magistrados… ¡No entiendo, cómo carajos van hacer esa elección!!

-¿Cómo se debe implementar un nuevo Sistema Penal Acusatorio en México?

-Entrelazando y frotándose sus manos exclama: “¡Me gusta su pregunta!! Vamos a ver… Para implementar el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, se tardaron diez largos años porque así lo previó la reforma, y lo que es peor… ¡todavía no funciona como debe ser!!

-¿Reformas al ahí se va….?

-Pues sí, dígame usted don Edmundo, insisto… ¿Cómo carajos se va reformar todo el Poder Judicial?, y todavía quieren hacer elecciones de jueces en tan solo ocho meses… ¡o menos!! No, no entiendo…

-Con esa vasta experiencia y conocimiento jurídico que usted posee, A lo Mero Macho ¿Es una reforma “a modo” del señor presidente?

-Lo que yo creo, es que, no sé si el presidente López Obrador le preparó una “camita” a la nueva presidenta de la República…

-Pero una cama de cuchillos… ¿no cree?

-¡Exacto!!, López Obrador le deja a Claudia Sheinbaum un país completamente desmoronado, con un Estado de Derecho totalmente destrozado y con niveles de criminalidad impresionantes, pero la historia se encargará de juzgarlo.

-¿López Obrador, un loco que nadie pudo parar?

-Es un personaje que deja mucho que desear. No sé si esté loco o no, además, no hay tal Cuarta Transformación de la cual hizo tanto alarde, sino la Cuarta Destrucción de un país, como decía Felipe Calderón “haiga sido como haiga sido”, México estaba muchísimo más sólido…

-¿Todas estas reformas son arranques y ocurrencias de ese loco que nadie supo parar?

-Pues sí, son verdaderas locuras, como bien lo dijo usted, de un loco que nadie supo ni se atrevió parar. Súmele también, la reforma a la Guardia Nacional…

-¿López Obrador, una copia mal hecha del Flautista de Hamelin?

-¡Hágame usted el favor!!, no entiendo como está eso de otorgarle facultades de investigación al Ejército.

-¿Al incrustar la Guardia Nacional a Sedena, López Obrador tuvo la “brillante” idea de crear un “Pentágono a la Mexicana”?

-¡No me chingue!!… No mi querido amigo Edmundo. Crear un Pentágono es otra cosa. El Pentágono de Estados Unidos fue creado con un pensamiento avanzado y estudios a fondo.

-¿Como decía Juan Gabriel… “Pero qué necesidad” tiene López Obrador en depredar a nuestro Ejército?

-Nuestro Ejército Mexicano tiene que ser respetado, porque tiene funciones perfectamente definidas…

-Bueno, el mismo López Obrador decía: ¡Al carajo las instituciones!!-Nada más explíqueme… ¿Cómo es que le anexan 130 mil elementos que son soldados?

-Ahora si que… ¿Haiga sido como haiga sido?

-En el Ejército no hay policías… ¡son soldados!!

-En el Heroico Colegio Militar, no los enseñan a investigar…

-¡En efecto!!, nuestros soldados no saben investigar. Recuerde una cosa mi querido amigo Edmundo…

-¿…Un policía nace o se hace?

-El policía nace y se desarrolla… ¡pero nace!!, lo que se llama el buen policía, le estoy hablando de policías de investigación -¿El mando de las policías ahora deben ser militares?

-¡No!!, el mando de la policía debe ser ciento por ciento civil…

-Disculpe que le interrumpa, ¿Existe una contradicción en que un civil sea el comandante supremo de las fuerzas armadas?

-¡Qué bueno que me lo pregunte!!, la misma presidenta electa Claudia Sheinbaum, ha declarado que, ella, es civil, pero también, la comandante de las fuerzas armadas…

-Vaya paquete que le deja López Obrador a su sucesora…

-¡Indiscutiblemente!!… López Obrador deja un país desmoronado y ensangrentado. Un país con problemas económicos terriblemente profundos.

-Claudia Sheinbaum, ya como presidenta, ¿tendrá que dar un manotazo y poner orden?

-Si la señora presidenta Claudia Sheinbaum, en funciones, si no da un golpe fuerte en la mesa y compone muchas cosas… ¡uff!!, la gobernabilidad será devastada

-¿Las ridículas reclamaciones que le hace López Obrador a Estados Unidos es con la fantasiosa ilusión de autoproclamarse como el nuevo “Benemérito de las Américas”?

-Ja, ja, ja, López Obrador podrá pensar lo que quiera, pero la historia, mi querido Edmundo… ¡la historia juzga!!

-¿Usted cree que a López Obrador le importe cómo lo vaya a juzgar la historia?

-Lo que yo pienso, es que el señor presidente pudo haber pasado a la historia como un gran estadista… ¡pero se equivocó!!

-¿Se equivocó o se emborrachó de poder?

-Se equivocó en el momento en que determinó el aspecto de la criminalidad, con sus “abrazos y no balazos”

-¿Qué se puede esperar cuando hay una falta de voluntad política?

-En efecto, no tuvo la voluntad política para hacer lo que, por mandato constitucional, tenía que haber hecho…

-¿Usted cree que al entregar el poder, se podrá ir con la conciencia tranquila?

-Nada más dígame… ¿cuáles son sus obras? ¿Qué deja?…

-Bueno, pues él, se jacta de sus obras faraónicas…

-¡Por favor!!, un aeropuerto que medio funciona. Una refinería que, hasta el momento, no ha demostrado que refine a la orilla del mar y cada rato se inunda. Además, un Tren Maya que ha costado mucho dinero y costará muchísimo más sostenerlo… ¡esa es la verdad!!

-¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene la facultad para echar abajo la reforma al poder judicial?

-Yo creo que sí…

-¿A lo Mero Macho…?

-Sí, yo creo que sí…

-¿Dejarán a la Ministra Presidenta Norma Piña?

-¡No, no y no!! No se trata que la dejen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que actuar. Mire usted, lo que pasa, es que existen diferentes criterios que dicen que no se puede…

-¿…Y sí se puede?

-¡Claro que se puede!!, se puede porque esta reforma viola algo fundamental, que son los derechos humanos de los trabajadores.

-¿Desde la óptica del líder de la 4T, se puede desaparecer la carrera judicial, así de fácil?

-¡Claro que no!!, nomás dígame… ¿quiénes van a ser los jueces?, es por eso que le digo que es un Galimatías. Si usted se pone a leer la iniciativa de tal reforma, se dará cuenta que no tiene pies ni cabeza….

-….¡Ups!!, yo no soy abogado…

-¡Ya lo sé!, pero uno que, sí es abogado, nos preguntamos: ¿Cómo demonios le van hacer? Curiosamente, le dan facultades al Senado de la República para que todos los Magistrados, Jueces y Ministros tengan que tomar protesta ante el Senado… eso, es inaceptable.

-Pues nada más fíjese quién quedó como presidente de la Mesa Directiva del Senado…

-Es por eso que lo subrayo… Fernández Noroña, el mismísimo que pertenecía al Barzón, otra vez le recuerdo mi querido amigo… ¡la historia juzga!!

-Yo sé que usted aprecia mucho a Omar García Harfuch… ¿se sacó la rifa del tigre?

-¡Vaya paquete!!, me pregunto ¿qué podrá hacer si le van entregar el Centro de Investigaciones, lo que era el CISEN?

-García Harfuch demostró ser un excelente policía en la CDMX…

-Vamos a suponer que graba y tiene la suficiente información… ¿pero, con quién va actuar? Obvio, tendrá que ir con el Secretario de la Defensa Nacional para decirle… “Mi general, aquí tengo esta información, por favor, présteme unos policías o elementos de la Guardia Nacional…

-A lo Mero Macho, ¿Estados Unidos está aguantando que López Obrador termine su periodo para cobrarle las facturas pendientes?

-¡A lo Mero Macho!!, yo creo que el señor presidente le ha rascado mucho a los gringos…

-¿Se dedicó a patear el avispero?

-Sí, yo creo que sí. Vamos a ver… ¿Cómo carajo se pone a responsabilizar a Estados Unidos por el tema de Sinaloa?… ¡Por Dios!!…

-¿Su flamante equipo de asesores le hacen travesuras?

-No sé quién o quiénes lo estén asesorando…

-¿Le ocultaron información?

-Si no le informaron, tampoco lo sé, pero el Mayo Zambada está allá…

-Una y otra vez, López Obrador ha dicho hasta el cansancio que un presidente lo sabe todo…

-Mire usted, si nos remontamos al caso Ovidio, el hijo del Chapo, en el momento en que lo detuvieron, por poco, se hubiera suscitado una revolución en Sinaloa. Ahora, se llevan al Mayo Zambada y López Obrador, a manera de justificación, dice que se están peleando…

-¿…Ya perdió la noción de la realidad?

-Qué desgracia que el comandante regional de la zona militar haya expresado que hay que esperar a que se arreglen entre ellos, refiriéndose a las bandas delictivas…

-¿Mientras tanto, qué la población se joda?

-¡Pues sí…!! ¿En donde queda la seguridad de la población? Ayer vi en la televisión a una señora de apellido Clouthier llorando… ¿Qué demonios está pasando en todo el país?

-Su natal Chiapas, también está sufriendo terriblemente…

-Es una barbarie… hoy en la mañana aparecen noventa y tantos muertos… ¡No puede ser!!

-¿En donde está el meollo de esta terrible crisis de inseguridad a lo largo y ancho del territorio nacional?

-Todo eso se debe a una falta de voluntad presidencial para saber actuar

-El Estado de Derecho, ¿es cosa del pasado?

-No, no lo hay. Nada más dígame… ¿Cómo va a existir un Estado de Derecho si el propio Poder Judicial Federal está en huelga? Lo que todavía es peor, los estados de la República no se han dado cuenta de lo que se aproxima…

-¿Para quién es esta Reforma Judicial?

-¡Para todos!!, pero para todos y cada uno de los estados de la República.

-¿Qué les queda hacer a los trabajadores del Poder Judicial?

-Eso mismo me lo pregunto yo… ¿Qué van hacer los Jueces..?

-¿Es válido que los amenacen con despedirlos si no se presentan a trabajar?

-¡Por supuesto que no!!, como lo dijo la Ministra Ríos Farjat… ¡es indigno!! Pero más indigno es que los condicionen proponiéndoles, tramposamente, que si renuncian voluntariamente tendrán sus haberes…. Ah, pero si no renuncian, llega el mes de julio y se van a la calle sin nada… ¡Carajo!!

-¿Son verdaderas chingaderas?

-Tranquilo don Edmundo, no se me enoje…

-Disculpe licenciado, ahora sí, que se me “chispoteó…”

-Ja, ja, ja, no se preocupe. Usted tiene toda la razón, ahora, lo digo yo, así con mayúsculas y con negritas… ¡SON CHINGADERAS!! Es una verdadera infamia y una falta de respeto hacia el ser humano

-¿La 4T, es una escuela de locos y con maestría en patanería?

-La 4T es Morena, y Morena, está integrada por “tribus”, tal y como lo era el PRD. Morena es el desecho del PRD de hace diez o quince años, pero también, Morena es todo lo que el PRI tiró a la basura hace veinte o treinta años. La única que no estuvo en el PRI, fue Claudia Sheinbaum. Bueno, hasta Marcelo Ebrard estuvo en el PRI.

-El PRI puso los cimientos del México moderno….

-¡Exacto!!, el PRI creó instituciones y Morena ha destruido todo eso…

-¿Claudia Sheinbaum será una presidenta de forma o de hecho?

-Yo creo que la señora presidenta es la primera mujer en México… ¡en un país de machos!!

-¿Qué tendrá que hacer Sheinbaum ya como presidenta, para demostrarle al país que no es más de lo mismo?

-Lo primero que tendrá que demostrar, lo que realmente es una mujer, pero tiene que actuar. No tiene de otra que defender a este gran país…

-¿Cómo tendrá que defenderlo?

-Diciéndole a López Obrador, vete a tu rancho… ¡y déjame trabajar!!

-¿Lo va a mandar mucho a la Chingada?

-A su rancho…

-¿Por qué López Obrador no la deja en paz?, la trae como su bastón para todos lados…

-La tiene completamente cercada. No solamente me refiero a eso. La próxima Secretaría de Gobernación será Rosa Isela… ¿de quién es Rosa Isela?…

-Un apéndice de AMLO….

-El próximo secretario de Educación… Mario Delgado… ¡a quien le urge ser educado…!! Y lo que resulta peor y hasta aberrante, es que, al movimiento Morena, porque no es un partido político, impondrá a la actual secretaria de Gobernación, y por si fuera poco, impondrá también a su hijo como secretario de organización… Claudia Sheinbaum iniciará un gobierno absolutamente copada

-¿Quién podrá salvarnos?, a partir del primero de octubre tendremos una preesidenta nada más de forma?

-¡No!!, Claudia Sheinbaum es y tendrá que ser una presidenta de Derecho. Una presidenta que el pueblo la eligió y tiene que sacudirse de quienes no le sirvan y perjudiquen al país

-¿Tendrá que mandar al exilio a su protector político?

-¡Por supuesto!!, tiene que actuar, para esto, le otorgo el beneficio de la duda.

-¿Le faltarán tamaños para tomar una decisión así?

-No, no lo creo, pero mire usted, mi querido amigo… Tenemos que esperar…

-¿Otros seis años, mostrarnos indolentes y agachados…?

-La señora presidenta toma Posesión, el ya muy próximo primero de octubre… Don Edmundo, por favor, estamos a tan sólo 7 días que se lleve a cabo el relevo presidencial.

-¿La Banda Presidencial enloquece a quienes la portan?

-¡Vaya pregunta!! Esperemos a que le impongan la Banda Presidencial… Mmm… ¿Qué le digo?… En efecto, la Banda Presidencial es algo que cambia a la gente y hasta los enloquece…

-Usted estuvo muy cerca del poder con cinco presidentes…

-¡Exacto!!, lo viví con cinco presidentes y soy testigo que la Banda Presidencial y el poder que les otorga, cambia a la gente…

-¿Claudia Sheinbaum cambiará para bien?

-¡Eso espero!!, pero insisto, tenemos que otorgarle el beneficio de la duda.

-Por favor, ayúdeme a entender… ¿Por qué demonios trae a Claudia Sheinbaum, como su “trapito”, para arriba y para abajo?

-Porque es tan sencillo, López Obrador quiere demostrar que, hasta el último minuto del 30 de septiembre, sigue siendo el presidente de la República… ¡tan fácil como eso!!

-¿Por qué se somete Sheinbaum a ese suplicio?

-Seguramente, lo hace por no pelear y sabe aguantar… ¡y menos con ese señor!!

-¿A lo Mero Macho, cree usted que López Obrador llegue a pisar la cárcel o Claudia Sheinbaum será tan benévola y le perdonará todo?

-¡Puff!!, no lo sé…

-Querido licenciado, usted es un abogado respetado y con enorme experiencia…

-¿Qué si López Obrador ha cometido muchísimos delitos?… ¡Por supuesto que sí!!, y está confeso públicamente… ¡claro que si!!

-¿Qué hace falta para que le echen guante y lo pongan tras la rejas?

-¡Un Fiscal General de la República absolutamente autónomo!! Insisto, lo único que se requiere es un Fiscal General de la República que aplique y procure la justicia en México…

-¿Un Fiscal con güevos?

-Antes de responder, bebe un poco de suero de manzana, me observa detenidamente, al mismo tiempo que coloca suavemente el pequeño vaso de cristal en la mesita de centro… “Mire mi amigo, si me monto en el caballo… ¡pues aguanto los reparos!! ¿Si me explico?, como Fiscal General de la República, cumplo con mi deber, y no le estoy hablando de mi persona, es un simple ejemplo. Pero no ha habido eso en nuestro querido México”

-¡Que triste!!, México ante el mundo, lo ven bañado de sangre…

-Es que todos los días se cometen infinidad de hechos criminales y no se actúa, pero lo peor de todo… ¡es que no pasa nada!!

-En su natal Chiapas, la cosa también está que arde…

-Efectivamente, ahora resulta que ya existen otros carteles. Ya no es el Jalisco Nueva Generación, sino 16 más que se autodenominan Chiapas/Guatemala, inexplicablemente, el gobierno estatal oculta toda la información… A lo mejor, la cosa está más cabrona en Chiapas que en Sinaloa…

-¿Sinaloa es la bandera del Mayo Zambada?

-¡Sin lugar a dudas!! O se actúa con rigor o se actúa con toda la fuerza del estado…

-¿Actuar con la fuerza del Estado, es llegar con tanquetas del Ejército y bombardear zonas?

-No, no se trata de eso ¿matar por matar…? ¡Nooo!!…

-¿…Entonces?

-Es investigar, es detener y meter a la cárcel a quien viole la ley… ¡esa es la fuerza del Estado!!

-¿A Claudia Sheinbaum en el extranjero la ven tan “chiquita”, que no viene nadie de los grandes estadistas a su Toma de Posesión?

-No vienen por culpa del actual presidente… No nos hagamos pendejos… ¡por eso no vienen!!

-Pero, nosotros como pueblo, ¿qué culpa tenemos?

-Casi todos los países del mundo se han manifestado en contra de las actitudes de López Obrador…

-En todo el mundo definen a López Obrador como un narco político…

-¡Pues ahí está…!! ¿cómo carajos van a venir?, además, López Obrador nunca fue a una gira presidencial por el mundo ni tampoco visito ningún país, excepto la casa Blanca en Estados Unidos cuando fue para que lo regañara Donald Trump, cuando era presidente.

-¿A Estados Unidos le interesa cobrarle facturas a López Obrador, que lo detenga la DEA por sus nexos con el crimen organizado, y de esa manera, regresar la paz y tranquilidad a México?

-Me hace una pregunta interesante, pero también, muy delicada… Mire usted, es que meter a la cárcel a López Obrador no resuelve el problema…

-¿Muerto el perro se acabó la rabia?

-Ni aún así, no resuelve el problema…

-Entonces… ¿Cuál es el problema?

-El problema es otro, debe existir una voluntad política para que se resuelvan las cosas de manera interna, y hasta ahorita, no la hay.

-¿Porqué, otros presidentes sí han tenido esa voluntad política en beneficio del país?

-Este señor no la conoce ni por error….

-¿Usted cree que Claudia Sheinbaum sí la tenga?

-Esperamos y hacemos votos porque la señora presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con todo el respeto que me merece, tenga esa voluntad política para resolver tantos y tantos problemas que nos aquejan, pero tiene que actuar con mano firme y dura

-Aplicar la ley no escrita de “ojo por ojo”?

-¡No!!, mano dura no quiere decir matar… ¡no!!

-¿Entonces, qué quiere decir “fuerza del Estado”?

-Fuerza del Estado significa aplicar la ley, hasta ahorita, y más en este sexenio, la ley no se ha aplicado.

-¿Cómo llevará a cabo esa gobernabilidad, si prácticamente, la tienen atada de manos?

-Al momento de asumir la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum deberá decidir cómo es que va a gobernar…

-¡Vaya paquete…!!

-No cabe duda que se sacó la “rifa del tigre”

-¿Llegará el primero de octubre a rendir protesta, sin darse cuenta, a conciencia, de todas la broncas que ya tiene encima?

-Creo yo, por lo que he vivido, que Claudia Sheinbaum no se ha dado cuenta de todas las broncas que le esperan…

-Uff, cuando vea la amarga realidad, con el respeto que me merece la señora, ¿hasta se va hacer “pipi”?

-Cuando vea que se debe dinero. Que Pemex no funciona para nada. Que la CFE está totalmente quebrada… ¡Uta!!, no me gustaría estar ni un segundo en sus zapatos. No le quedará de otra que ponerse a trabajar mucho muy duro.

-¿Una estampida de capitales, de cerebros y mexicanos que optan por irse del país ante el temor de ser asesinados?

-La fuga de capitales siempre han existido, lo más preocupante, es esa fuga masiva de ciudadanos que se van a otros países porque tienen temor de ser asesinados…

-¿Un país puede subsistir con temor?

-¡No!!, un país, una nación o un estado no puede sobrevivir con temor. La gente está apanicada y no lo dice…

-¿Por qué?

-Porque hasta eso ya perdimos…. ¡el asombro!!

-Por último, le agradezco mucho su tiempo y el honor de recibirnos… ¿López Gatell se puede ir de vacaciones a la luna, al fin y al cabo, se burla de usted y dice que le hace los mandados?

-López Gatell puede decir lo que quiera, pero en la Fiscalía General de la República, existen carpetas de investigación y estamos trabajando en ello. Se han ratificado los dictámenes. Está mucho mejor que viva confiado a su suerte. No hay que olvidar que, con paciencia y con saliva, un elefante embarazó a una hormiga…

-Ahora sí, la última y nos vamos… ¿Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de la 4T?

-¡Sí!!, antes se decía: “`Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, pero ahora, todos los mexicanos tenemos la esperanza que Estados Unidos hable y actúe…

-¿Qué nos invadan?

-No… ¡Por Dios!!, mi querido Edmundo, no diga cosas, usted es un excelente entrevistador, no caiga en esas tonterías. A lo que me refiero, es que Estados Unidos hable y convenza a la presidenta Sheinbaum que esta mal todo lo que hizo López Obrador en lo referente a la seguridad, economía, en el combate al crimen. Así, le puedo enumerar muchos más, pero me tengo que ir a la consulta de mi columna vertebral… -Haciendo una pausa, voltea a ver a mi nieto Adrián y le pregunta: “¿Oye hijo, en tu mochila, tu abuelo cuántas recargas de preguntas hay? Llevamos tan solo 25 minutos de charla y no ha parado ni un solo instante sin disparar ráfaga tras ráfaga de preguntas…”

-Ja, ja, ja, No se enoje conmigo, cuando tengo el honor que me reciba una personalidad de su talla, obvio, aprovecho hasta el último aliento y le hago la última pregunta para rematar… ¿Si queda Kamala Harris como presidenta de Estados Unidos, existe la posibilidad que se amalgame una dupla perfecta con Claudia Sheinbaum, que en mucho beneficiaría no solo a México sino a toda América Latina?

-No se preocupe, por eso me encanta recibirlo, siempre, me demuestra el amor que siente por su profesión… ¡y vaya que lo hace de manera exquisita!! Respondiendo a su pregunta, si es que llega a quedar Kamala Harris, yo creo que sí. El problema de Trump, es que está loco… ¡ése es su único problema y todo el mundo lo sabe!!

Si algo tiene don Javier Coello Trejo, no pierde ese “don” de gente que le caracteriza y distingue ni esa “chispa”, que convierte en una delicia la conversación. Para despedirnos, hace esfuerzos por levantarse de su sillón… ¡que amable y educado!! Le extendemos la mano, de nueva cuenta, tal y como cuando llegamos, extiende los brazos para darnos un breve abrazo de despedida, al momento que le dice a mi nieto… “Adriancito, más te vale que me cuides bien a tu abuelo, es mi amigo y lo quiero mucho”

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir