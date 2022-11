Poblanos premiados en Comunicación Política: Raúl Torres Salmerón (22:30 h)

*Javier Sánchez Galicia destaca en este género en Washington

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. The Washington Academy of Political Arts and Sciences (WAPAS), es una sociedad honoraria instaurada para reconocer la excelencia del trabajo y el talento en la industria de la comunicación política, además de elevar la profesión de la consultoría política para mejorar la democracia en el mundo.

Cada año, WAPAS presenta los Napolitan Victory Awards, los premios más prestigiosos y codiciados del mundo político. Son el equivalente a los Óscar de la comunicación política.

En este año fueron premiados en Washington, Distrito de Columbia, EU, los poblanos Javier Sánchez Galicia, además de dos nominaciones, Lázaro Jiménez Aquino y un spot de Humberto Aguilar Coronado.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 5 de noviembre en el hotel sede, el Washington Plaza, donde fueron reconocidos los mejores profesionales, campañas, trabajos y proyectos del año.

Los Napolitan cuentan con el sello de aprobación por parte de la familia de Joseph Napolitan, quien es considerado el padre de la Consultoría Política con el objetivo de mantener vivo su legado. Se trata de una estatuilla dorada estilizada que representa a Nike, diosa griega de la victoria alada.

La convocatoria de los premios se extiende a 30 países e incluye una variedad de categorías que van desde campañas presidenciales, estatales y locales para premiar, en la gala final, solo al primer lugar.

El poblano Javier Sánchez Galicia obtuvo el premio de Investigación Académica a la Tesis del Año por su trabajo Efectos Debidos a la Exposición y el Consumo de la Comunicación Política Durante las Campañas Electorales Federales en México de 2021.

Es una tesis doctoral, elaborada en 4 años en la Universidad Anáhuac Norte que trata los efectos a través de los spots políticos televisivos concebidos como herramientas de persuasión electoral y relacionados con las actitudes políticas, como el malestar mediático y el cambio en los niveles de desafección y desconfianza hacia la política institucional.

Fue la mejor investigación académica del año y la distinción de formar parte de los 100 más Influyentes en el ámbito de la Comunicación Política, según la revista Washington Compol.

Otro de sus libros, el Volumen V de Treinta Claves para Entender el Poder Léxico Para la Nueva Comunicación Política fue nominado como Libro Político del año. Iniciado en 2010 para poder precisar el significado y las posibilidades de los conceptos en esta materia, luego de 12 años de un trabajo colectivo. Se trata de reunir en diez volúmenes los conocimientos más representativos de la nueva comunicación política, a manera de léxico.

Este texto lleva ganados tres Napolitan Victory Awards en la categoría de libros políticos.

Otra nominación de Sánchez Galicia fue en la categoría Mérito a la Excelencia en la Enseñanza, por 30 años de dar clases a nivel licenciatura en universidades mexicanas y 15 años en posgrados sobre comunicación política en España y América Latina.

En la categoría Campaña Regional del Año, Senado, Congreso, Distrito o similar, ganó una oficina española del consultor político venezolano, David Rico, por realizar la campaña Comprometido Contigo de Humberto Aguilar Coronado, Palabra de Tigre, candidato a Diputado Federal por Puebla del PAN y la Alianza Va Por México.

En el Premio a la Democracia Global: Individuos, el ganador fue Lázaro Jiménez Aquino, actual Diputado Federal Plurinominal del PRI por Puebla y actual Presidente del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles.

Felicidades a los poblanos triunfadores.

En fin, como escribió Francisco de Quevedo en una poesía dedicada a Lope de Vega:

Con lazos de oro y yedra acompañado,

el laurel con tu frente está corrido

de ver que tus escritos han podido

hacer cortos los premios que te ha dado.

raultorress@hotmail.com

Compartir