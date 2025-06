Pobladores liberan a síndico municipal de San Juan Ihualtepec (12:15 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax.. 13 de junio. El agente municipal de San José Chepetlán, Marco Antonio Navarrete Bonola, informó que la tarde del miércoles fue liberado el síndico municipal de San Juan Ihualtepec, Juan Paulino Medel López, tras llegar acuerdos con el cabildo y personal de la Secretaría General de Gobierno del estado de Oaxaca.

Indicó que se trasladaron de San José Chepetlán al palacio municipal de San Juan Ihualtepec a donde llegaron alrededor de las 3 de la tarde del miércoles, llevándose también al síndico, quien estuvo también presente junto con sus demás compañeros de cabildo en la mesa de diálogo.

“En el cual llegamos a un acuerdo, vamos a tener una reunión el lunes, donde se hará el convenio para que así nos puedan dar las participaciones porque hasta ahorita no nos han dado nada; ese fue el motivo por el cual actuamos de esa manera de detener al síndico municipal”, abundó.

Señaló que, desde enero a la fecha, como agente municipal no ha recibido los recursos para gastos y obras en beneficio de los habitantes.

Navarrete Bonola aseguró que tan solo del Ramo 28 les adeudan más de 300 mil pesos, pero que harían cuentas para saber el monto también del Ramo 33 y fondo IV.

“No hay presidenta, y la suplente tomará el cargo, pero no se ha acreditado.

Solamente que no fue la mejor idea tomar preso al síndico municipal, pero la verdad es que pueblo estaba cansado de no recibir los recursos desde medio año. Ahorita creo que ya se va solucionar”, expresó.

Reiteró que será el lunes 16 de junio cuando tengan una reunión en la capital del estado, a las 3 de la tarde, en el área de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría General de Gobierno, para la firma del acuerdo y realizar un convenio para la entrega de los recursos.

