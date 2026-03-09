Pobladores de Colotepec toman la caseta de cobro de Ventanilla (08:15 h)

2026/03/09  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 9 de marzo. Como lo habían anunciado en días anteriores, pobladores de Santa María Colotepec bloquean la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla que comunica con la Costa oaxaqueña.

Pobladores de 72 comunidades de este municipio tomaron esta mañana la caseta de cobro de Ventanilla en protesta contra la contra Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

Los manifestantes mantienen bloqueados ambos sentidos de esta importante vía que comunica la costa de Oaxaca y la capital del estado.

Y es que luego de anunciar su protesta en días pasados, ante el incumplimientos a los acuerdos signados por parte de CAPUFE,  para que habitantes de municipios aledaños a la carretera pudieran  obtener beneficios para circular en la autopista.

Señalan el mal estado de esa vía federal que han ocasionado cientos de accidentes y muertes de personas que circulan esa vía federal, además de la falta de pavimentación de los caminos que conectan a las comunidades a lo largo de la carretera.

Esta protesta, dijeron, será de manera indefinida hasta que autoridades federales atiendan sus demandas.

Por su parte, Capufe recomienda a los conductores que utilizan esta vía tomar vías alternas para llegar a sus destinos.

