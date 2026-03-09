Garantiza gabinete de seguridad libre manifestación durante jornada del 8M; se reporta saldo blanco en regiones y una detención en la capital (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de marzo. El Gabinete de Seguridad del Estado de Oaxaca informa que, durante las actividades conmemorativas con motivo del Día Internacional de la Mujer, se garantizó de manera plena el derecho a la libre manifestación en todo el territorio estatal, desplegando un esquema de acompañamiento y vigilancia para salvaguardar la integridad de las participantes.

De acuerdo con el monitoreo permanente, el primer bloque de expresiones realizadas en las diversas regiones de la entidad contó con la participación de más de 6 mil personas. Esta etapa de la jornada transcurrió en orden y sin registro de incidentes, destacando una convivencia pacífica en los municipios del interior.

Por otra parte, respecto a la movilización efectuada por la tarde en la ciudad de Oaxaca de Juárez, se registró una afluencia aproximada de 2 mil personas. Durante el desarrollo de esta marcha, se reportaron daños materiales en diversos comercios de la zona centro, consistentes principalmente en la quema de algunas estructuras de protección de establecimientos comerciales.

Al cierre de la movilización, el Gabinete de Seguridad confirma que los cuerpos de auxilio brindaron atención oportuna a una persona que resultó intoxicada por dióxido de carbono, así como a una persona que sufrió un golpe con un objeto lanzado durante la manifestación. Tras la valoración médica en el sitio, se informó que la persona se encuentra fuera de peligro gracias a la intervención inmediata de los paramédicos.

Como resultado de los operativos de vigilancia, se informa la detención de tres personas, quienes fueron identificadas como presuntas responsables de ocasionar daños a inmuebles y de agredir directamente a los cuerpos de seguridad encargados de la custodia de la marcha. Fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión, manteniendo siempre la prioridad de preservar la paz social y el patrimonio de las y los oaxaqueños.

