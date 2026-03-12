Personal Naval brinda apoyo con seguridad perimetral, en toma clandestina de hidrocarburos en Salina Cruz, Oaxaca (15:30 h)

Salina Cruz, Oax. 12 de marzo. La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Décima Región Naval, informa que el pasado martes, se localizó una toma clandestina de hidrocarburos en inmediaciones de la colonia Adolfo López Mateos, de esta ciudad y puerto.

Derivado de una llamada de solicitud de apoyo del personal de Seguridad Física de

PEMEX, elementos de Infantería de Marina se desplazaron al ducto de la paraestatal, el cual se encontró en las cercanías de la Calzada La Refinería de este municipio. En el sitio, se estableció un perímetro de seguridad para resguardar la zona hasta la llegada de los técnicos encargados realizar la inhabilitación.

Durante la mañana del día de ayer, un equipo de técnicos y supervisores del

Departamento de Seguridad Física de PEMEX, llevó a cabo los trabajos de soldadura, sellado y tapado del ducto, por lo cual, la inhabilitación de la toma clandestina de hidrocarburos concluyó en punto de las 13:20 horas.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, reitera su compromiso de velar por el bienestar de la sociedad mexicana. Asimismo, mantiene una labor coordinada con los tres órdenes de gobierno para prevenir el robo de combustible,delito que representa un grave riesgo para los habitantes circundantes y el medio ambiente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir