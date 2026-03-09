Persistirá ola de calor y lluvias ligeras en gran parte de Oaxaca: Protección Civil (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que persistirán condiciones para el desarrollo de lluvias ligeras con intervalos de chubascos, en el norte de Oaxaca.

Asimismo, se prevé un día mayormente soleado con temperaturas cálidas, y la presencia de una ola de calor que afecta a las regiones del Istmo de Tehuantepec, Costa y Sierra Sur, donde además se presentarán periodos de bochorno.

Esto se debe a la presencia de un canal de baja presión localizado sobre el sureste del país, en combinación con la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico y Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se presentarán rachas fuertes de viento. También, se espera un evento de Mar de Fondo a partir de esta tarde, lo que generará oleaje elevado y fuertes corrientes de resaca.

Finalmente, se mantiene en vigilancia el frente frío número 40, el cual podría afectar al estado con viento, lluvias, oleaje elevado y descenso de temperatura, esto a partir del miércoles por la tarde y durante el jueves.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

· Valles Centrales, mínima de 13 y máxima de 32 grados

· Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 37 grados

· Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 33 grados

· Costa, mínima de 23 y máxima de 35 grados

· Mixteca, mínima de 12 y máxima de 32 grados

· Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 32 grados

· Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 26 grados

· Sierra Sur, mínima de 12 y máxima de 32 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

