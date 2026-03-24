Persistirá ambiente caluroso, lluvias, tormentas eléctricas y evento de mar de fondo en Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que las temperaturas máximas mantendrán un ambiente caluroso, con mayor intensidad en la Costa, Sierra Sur e Istmo de Tehuantepec, donde se registrarán valores de entre 35 a 40 grados. Las mínimas presentarán pocos cambios, persistiendo ambiente frío durante la madrugada de este martes en zonas serranas.

Los vientos serán de componente este y sureste, con presencia de tolvaneras durante la tarde, así como rachas fuertes antes y durante las tormentas. También se mantiene el evento de mar de fondo, con oleaje elevado y fuertes corrientes de resaca desde San Mateo del Mar hasta Santiago Pinotepa Nacional.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), habrá probabilidad de lluvias y chubascos aislados en diferentes puntos del estado, así como tormentas puntuales acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en zonas montañosas de la zona norte de Oaxaca y algunos sectores de la Sierra Sur.

Estas condiciones son ocasionadas por una vaguada localizada en niveles altos sobre el interior de la República, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y Golfo de México.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 14 y máxima de 32 grados

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 32 grados

• Costa, mínima de 22 y máxima de 35 grados

• Mixteca, mínima de 13 y máxima de 32 grados

• Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 33 grados

• Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 25 grados

• Sierra Sur, mínima de 12 y máxima de 30 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir