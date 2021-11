Perfilan ratificación en Banxico, pese a críticas de la oposición (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de noviembre. No obstante las críticas de no cumplir con los requisitos para ocupar un lugar en la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), la mayoría de Morena en el Senado alista ratificar en la sesión del próximo martes a Victoria Rodríguez, propuesta para el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, Victoria Rodríguez podrá comparecer ante la Comisión de Hacienda entre el viernes y el lunes para subir el tema al Pleno el martes.

“Queremos contribuir a la estabilidad financiera y a los mercados. El Senado asumirá con mucha responsabilidad este tipo de designaciones, no creo que haya ningún tipo de dificultad para su aprobación”, refirió.

Señaló que para los senadores de Morena, la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda sí cumple con los requisitos que marca la Ley del Banco de México, entre ellos haber ocupado, por lo menos durante 5 años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.

Victoria Rodríguez es licenciada en Economía por el Tec de Monterrey y tiene una maestría en Economía por el Colegio de México.

De diciembre de 2018 a la fecha ha conducido la política de gasto del Gobierno federal como subsecretaria de Egresos de la SHCP.

No obstante, los senadores del PAN Damián Zepeda y Kenia López consideraron que el perfil enviado por el Ejecutivo no cumple con los requisitos.

Zepeda explicó que la Ley del Banco de México marca 5 años de experiencia mínima en altos cargos de dirección monetaria financiera y Rodríguez no cuenta con esa experiencia.

“Y la excepción que se tiene no le permitiría ser gobernadora del Banxico. Entonces, Presidente, deje de jugar con la economía. Póngase a hacer el trabajo”, demandó.

En tanto, la vicecoordinadora de la bancada del blanquiazul, Kenia López, explicó que desde agosto pasado los morenistas ocultaron la información en torno al retiro de la propuesta de Arturo Herrera para ocupar un lugar en el Banco de México.

“En ese momento era yo presidenta de la Comisión de Dictamen. Se me solicitó retirar el dictamen, pero nunca se informó que se había retirado la propuesta, que es un tema trascendente. Y me parece que no es algo que se deba hacer en lo oscurito, ni se deba guardar en un cajón”, declaró.

La ratificación del cargo debe ser aprobada por mayoría simple, la cual logra Morena con sus aliados del PT, PES y PVEM.

24 Horas

