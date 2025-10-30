Pastor pide dinero para comprar el iPhone 17 Pro Max por “voluntad de Dios” (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de octubre. Un video viral muestra a un pastor cristiano pedir a sus feligreses una ofrenda muy particular: dinero para comprar dos iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes, argumentando que fue “la voluntad de Dios”.

Durante su sermón, el hombre —vestido con camiseta amarilla y micrófono en mano— explicó que había recibido una “revelación divina” relacionada con los nuevos teléfonos de Apple.

“Dios me dijo hace días, adquiere el iPhone 17 Pro Max de 2 Terabytes, uno para ti y uno para tu esposa. Y me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir en ofrendas esos dos celulares. Hagamos la voluntad de Dios en este día. ¡Amén! ¡Amén!”, expresó ante los aplausos del público.

En el clip se observa que varios asistentes celebran sus palabras y gritan “amén”, aunque no se alcanza a ver si realmente entregaron dinero. Tampoco se conoce la ubicación exacta donde ocurrió la grabación, pero el video ha generado reacciones de indignación y burla en redes sociales.

El iPhone 17 Pro Max, el celular más caro de Apple

El teléfono que el pastor aseguró haber recibido por orden divina es el iPhone 17 Pro Max, el modelo más avanzado de Apple hasta la fecha, presentado oficialmente en septiembre de 2025.

Cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas, cuerpo de aleación aeroespacial, chip A19 Pro y triple cámara profesional de 48 megapíxeles, además de grabación en ProRes 8K. Su diseño renovado incluye el nuevo color Naranja Cósmico y una autonomía considerada por Apple como “la mejor batería en un iPhone hasta ahora”.

Cuánto cuesta el modelo que el pastor quiere comprar

En México, el iPhone 17 Pro Max de 2 TB —la versión más cara y la que el pastor dice que Dios le pidió adquirir— tiene un precio oficial de 45 mil 999 pesos, mientras que en Estados Unidos cuesta 1,799 dólares.

