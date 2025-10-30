Continúan las ejecuciones en Juchitán, ahora fue en la Séptima Sección (17:20 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 30 de octubre. La violencia volvió a sacudir esta ciudad zapoteca luego de que un hombre fuera ejecutado a balazos la tarde de este jueves, en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Industria y Francisco I. Madero, perteneciente a la Séptima Sección.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos desconocidos llegaron hasta el lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra la víctima, para luego darse a la fuga a bordo de una motocicleta, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Familiares del hoy occiso, al confirmar su muerte, decidieron ingresar el cuerpo al interior de la vivienda, mientras vecinos dieron aviso a las autoridades policiacas, quienes de inmediato acudieron al sitio del ataque.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona y notificaron a personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) del grupo de Alto Impacto, que tomó conocimiento de los hechos e inició las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de este nuevo hecho violento en la región del Istmo.

