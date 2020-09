Padres de familia del CAM 24 de Tamzulapam del Progreso denuncian maltrato a sus hijos, exigen salida de directora (10:20 h)

Dijeron que en ciclos pasados, su ausencia fue más notoria, supuestamente por reuniones sindicales y muchas veces acompañada del personal que dejó solos a los menores.

Señalaron que en las reuniones les ponían cinta canela a los menores para que no los molestaran en sus convivios, al sufrir muchos de ellos de discapacidad intelectual, motriz y autismo, los trataban de forma denigrante a pesar de su condición.

Acusaron que el pasado mes de febrero, la directora llegó con un vehículo particular y saqueo la institución, llevándose todos los bienes inmuebles de la escuela, como el refigerador, estufa, tanque de gas, y sillas, materiales que se habían conseguido a través del DIF y el Ieepo, por lo que al enfrentarla, hizo alarde de sus influencias en el Ieepo al contar con el apoyo del delegado, Enrique Camarillo Ramírez, quien supuestamente tiene la última palabra para removerla de su cargo.

Lamentaron que desde hace 10 meses que dieron a conocer esta situación el Ieepo no ha revisado todo lo que sucede en el Cam 24 de Tamazulapam, ya que no hay ningún dictamen o investigación sobre todo lo secedido además de que no se han iniciado las clases para el presente ciclo escolar.

Los padres, demandaron una reunión urgente con el director del Ieepo, Francisco Ángel Villareal, para que escuche todo lo que sucede en el Cam 24 y que nadie atiende.