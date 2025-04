Padres de familia de menor que será operada del corazón denuncia robo de su vehículo en Plaza Bella, ayuden a recuperarlo (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de abril. Padres de una menor de edad que en próximos días le harán una cirugía a corazón abierto denuncian el robo de su vehículo en Plaza Bella.

En redes denunciaron que ayer miércoles 16 de abril entre las 7 y 10 de la noche acudieron al centro comercial dejando su coche en el estacionamiento y cuando volvieron ya se encontraba en el lugar.

Por ello, solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizar el vehículo Golf color azul metálico modelo 94, 4 puertas, pues es en el cuál se movilizan para llevar a su mejor hija a sus citas médicas en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

La angustiada mujer relata, “hoy solo traje a mi esposo a trabajar a esta plaza. Y me quedé ayudarle. Nunca pensé que me fueran a robar mi coche… por favor ayúdenme mucho. Yo no puedo comprarle otro vehículo”.

Señalan que están trabajando arduamente para la operación a corazón abierto que tendrá en próximas fechas su hija en la Ciudad de México.

“Por favor con la ayuda de ustedes y de mi cristo Jesús. Necesito recuperarlo. Es mi único vehículo y ahora más que nada lo necesito mucho amigos. Ando en un proceso de muchas citas en el hospital de la niñez oaxaqueña, y con ese vehículo transporto a mi hija con su oxígeno”.