Padre asfixia y asesina a su hijo de 8 años para vengarse de su esposa (22:30 h)

Argentina 6 de agosto. Un niño de tan solo 8 años fue asesinado por su propio padre, quien luego intentó quitarse la vida. Así lo dio a conocer el Heraldo de México.
Todo ocurrió en la ciudad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina.
El menor, identificado como Enzo Joaquín, fue encontrado sin signos vitales sobre su cama. En otra habitación de la misma casa, la policía halló a su padre, Alejandro Javier Ruffo, de 52 años, gravemente herido tras apuñalarse a sí mismo.
El padre dio aviso a la madre sobre el crimen
La policía llegó al lugar luego de que Natalia Ciak, madre del niño, recibiera un escalofriante mensaje de texto por parte de su ex pareja, Ruffo.
“Hoy te vas, pero te vas sin nada”, le dijo Alejandro.
Preocupada por el tono del mensaje, Natalia trató de comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta. Entonces pidió ayuda a una vecina, quien fue la encargada de llamar a la policía. Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron a Enzo sin vida.
Conflictos previos
Días antes del crimen, Natalia había decidido abandonar la casa debido a problemas de pareja. Los conflictos entre ambos había aumentando, lo que habría llevado a Ruffo a cometer el crimen en un aparente acto de venganza.
Alejandro Javier Ruffo era preceptor en un colegio trilingüe en Banfield, institución propiedad de su familia, y era conocido por ser una persona cercana a un ex candidato político para ser intendente de distrito.
Tras el intento de suicidio, Ruffo fue trasladado a un hospital donde permanece bajo custodia policial.
Un niño lleno de vida
Vecinos de la familia han expresado su profunda consternación por lo ocurrido. Enzo era descrito como un niño alegre, al que veían con frecuencia jugando con su pelota o andando en monopatín.
“Un angelito, siempre pasaba por mi casa con su mamá. Eran muy respetuosos y amorosos”, comentó un vecino.
Natalia y Alejandro estaban casados desde 2019 y solían compartir en redes sociales momentos familiares junto a su hijo. Sin embargo, detrás de esa imagen pública, la situación intrafamiliar era complicada.
Deja un comentario