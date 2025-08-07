Fernández Noroña critica duramente la carta de hijo de AMLO, Andy López: “Es malísima” (22:15 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de agosto. Tras las polémicas vacaciones de Andrés Manuel López Beltrán y la carta difundida recientemente en la que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador aclara que pagó su viaje a Japón con sus propios recursos, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, cuestionó con severidad la carta.

Durante una entrevista previa a la sesión de la Comisión Permanente, el senador del Partido del Trabajo manifestó que el contenido de la carta no corresponde al estilo habitual de López Beltrán, quien actualmente funge como secretario de organización de Morena.

En ese contexto, pidió esperar a que el propio implicado confirme si realmente fue él quien redactó el mensaje.

“Yo francamente no le veo que sea su estilo. Vamos a esperar a que él diga si esa carta la hizo o no, y ya si él dice que la hizo, entonces opino. De cualquier manera, sea quien sea que la haya hecho, es malísima”, comentó en entrevista previa a la sesión de la Comisión Permanente.

A pesar de su escepticismo inicial, Gerardo Fernández Noroña fue informado por los reporteros de que la carta fue publicada directamente en la cuenta oficial de Instagram de López Beltrán.

¡Ah!, bueno, pues ya dije, contestó Fernández Noroña.

Ante dicha confirmación, el senador reiteró su juicio crítico al documento, insistiendo en su baja calidad independientemente de su autoría.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir