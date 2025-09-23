Otro alumno de la UNAM se quita la vida: el mensaje de despedida que dejó en Facebook (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. Un alumno de la Facultad de Arquitectura, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se quitó la vida en la estación de metro Copilco, momentos después de publicar un mensaje de despedida en el grupo de Facebook de la comunidad estudiantil de dicha institución.

Este hecho causó una ola de indignación entre los estudiantes ante la presión académica y la preocupación por la salud mental, sumándose al caso del joven Ashton, del CCH Sur, que intentó quitarse la vida tras apuñalar a otro alumno.

Suicidio de alumno de la UNAM

Durante la tarde del lunes 22 de septiembre apareció un mensaje anónimo en el grupo “Facultad arquitectura solo alumnos”, escrito por un presunto alumno confesando sus intenciones de quitarse la vida. La publicación fue borrada horas después, pero el mensaje de despedida se difundió.

“No estén tristes por mi ausencia, solo disfruten lo que les dejé. Estas palabras son mi despedida, me quedan pocas horas de vida y quisiera decirles a todos algo, vivan, vivan y luchen, sigan luchan por ustedes, yo perdí mis peleas internas, pero ustedes deben seguir”, escribió en su publicación.

Mensaje de Jorge González Rafael en Facebook, antes de quitarse la vida.

Facultad de Arquitectura lamenta el suceso

La Facultad de Arquitectura, en sus cuentas oficiales, confirmó la muerte del alumno Jorge González Rafael, y lamentó el sensible fallecimiento. El alumno expresó en su mensaje que padecía de depresión.

“A veces pensamos que la depresión se nota, que quien la padece va decirlo o vamos a verlo venir, pero la verdad es que muchas veces no es así, no están solos (…) No espero que mis acciones tengan sentido para todos, tampoco espero que hablen de mí por todo un año. Solo espero algo de ustedes y es hablar del tema mas no de mí”, concluyó.

De manera inmediata, los alumnos expresaron su preocupación en el caso y las presiones que enfrentan por las exigencias y dinámica dentro de la institución. Horas después se confirmó que Jorge González se arrojó a la vías del metro de la estación Copilco.

