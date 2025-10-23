¡Otra vez! S-22 convoca a movilización el lunes 27 de octubre (13:06 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de octubre. Ante las nulas respuestas de las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) frente a las problemáticas de los Trabajadores de la Educación del Nivel de Escuelas Secundarias Técnicas, del SNTE-CNTE convocan a una manifestación estatal.

La Secretaria de Trabajos y Conflictos del Nivel de Secundarias Técnicas de la Sección XXII y la Comisión de Acompañamiento a través de un documento convocó a la Estructura del CES del Nivel, a los Comités Delegacionales, a las Coordinadoras Políticas Organizativas de las Delegaciones, a todos los compañeros(as) con adeudo por concepto de horas trabajadas no pagadas (tequio), a esta actividad.

El objetivo de esta movilización programada para el próximo día lunes 27 del presente a las 08:00 horas, punto de inicio frente a Palacio de Gobierno de la ciudad de la resistencia, Oaxaca, con el objeto de exigir al IEEPO el pago de todos los adeudos de Secundarias Técnicas.

Exhortan a cumplir con responsabilidad y puntualidad a este Ilamado, además de prepararse por si es necesario extender la movilización para demandar el respeto a sus derechos y por el fortalecimiento del movimiento.

