Onda tropical 39 dejará lluvias ligeras y aisladas en diversas regiones de Oaxaca (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén lluvias ligeras y aisladas, acompañadas de tormentas eléctricas dispersas, principalmente en zonas montañosas del Istmo de Tehuantepec, Cuenca del Papaloapan, Sierra de Juárez y Sierra Sur.

Además de precipitaciones escasas en el resto de la entidad, debido a la onda tropical número 39 que presenta poca actividad sobre el Golfo de Tehuantepec.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera neblina en zonas serranas con bajas temperaturas durante la madrugada y un ambiente cálido en zonas bajas y a lo largo de la línea de costa.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 13 y máxima de 27 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 17 y máxima de 32 grados.

• Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

• Mixteca, mínima de 13 y máxima de 27 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 32 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 23 grados.

• Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 24 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

