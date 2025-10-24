Vecinos de las colonias Morelos y José Vasconcelos no quieren a tianguistas en sus calles, hay riesgo de enfrentamiento (07:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. Tensión esta mañana sobre el Periférico desde el Piticó hasta el estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos, vecinos de las colonias Morelos y José Vasconcelos están en contra de la instalación de puestos de los comerciantes del Tianguis que pretenden instalarse en sus calles.

Esta intentona ha generado malestar de los vecinos, quienes denuncian que sin el consentimiento de los colonos y autorización los comerciantes quieren adueñarse de sus calles.

Existe el riesgo de que esta situación salga de control ya que entre vecinos y tianguistas hay enfrentamientos verbales, los colonos no quieren a los comerciantes en sus calles, porque dicen dejan todo sucio luego de sus vendimias.

Esta situación ha sido generado por capricho por la construcción del estadio propiedad del banquero Alfredo Harp Helú en terrenos de la Universidad que fue otorgado en comodato al empresario, ocasionando un tremendo caos vial en la zona provocando cierre de calles y obligando a los tianguistas buscar otro espacio.

Ante ello, los vecinos responsabilizan al municipio si se diera un hecho de violencia que pudiera resultar lesionados las personas ya que han observado la presencia de personas ajenas a estas colonias.

Ante la amenaza, desde temprana hora salieron a resguardar sus calles y accesos principales desde el Periférico en espera de la presencia de las autoridades municipales para garantizar la seguridad y evitar un enfrentamiento.

