Omicron fuerza una ola de cierres en todo el país mientras Biden advierte el invierno de la invasión de la “muerte” (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de diciembre. A medida que la variante omicron del coronavirus está a punto de convertirse en la nueva variante líder en los Estados Unidos, muchas escuelas y empresas están cerrando sus puertas por lo que el presidente Biden predice que será un invierno de “enfermedad grave y muerte”.

El presidente Biden ha afirmado previamente que “cerraría el virus” y agregó que no “cerraría la economía” ni “cerraría el país”. Biden hablará con el país el martes para delinear los pasos adicionales que tomará para combatir la propagación del virus.

En todo el país, las escuelas están comenzando a cambiar al aprendizaje remoto, los restaurantes están cerrando sus puertas al público y los eventos se cancelan una vez más como resultado de la nueva variante omicron del coronavirus.

Varios colegios y universidades como la Universidad de Harvard y la Universidad de Stanford han anunciado que comenzarán el semestre de primavera de 2022 con aprendizaje remoto para la mayoría de los estudiantes. La Universidad Estatal de Pensilvania anunció el viernes que los estudiantes deben “estar preparados para alterar los planes” si la universidad necesita comenzar el semestre de primavera de forma remota.

La Universidad de Georgetown, por ejemplo, está restringiendo todas las comidas en el campus interior a un modelo de “para llevar”, donde los estudiantes recogen su comida en un comedor y comen en su habitación privada. La universidad también está cerrando centros de fitness, y ha cancelado todos los eventos si no se pueden celebrar al aire libre o en línea.

Las escuelas públicas de todo el país también están anunciando cambios hacia el aprendizaje remoto. El viernes, las Escuelas Públicas del Condado de Prince George cerca de Washington, D.C., anunciaron que los estudiantes cambiarán al aprendizaje virtual hasta mediados de enero, citando un “marcado aumento” en los casos de coronavirus.

Funcionarios de las Escuelas Públicas del Condado de Clayton de Georgia dijeron que debido a la escasez de personal, se hizo un cambio al aprendizaje remoto para el jueves y el viernes.

Evanston Township High School in Illinois announced an “adaptive pause” from Dec. 17 through Dec. 23 and all students will “transition to e-learning during this period,” according to an announcement by the school. The school also canceled all field trips and non-essential events.

In New York, Oswego City School District announced they would be will be moving to virtual instruction from Dec. 17 through Dec. 23 due to “rapid spread of COVID-19.”

Las interrupciones no se limitan a las escuelas, ya que muchos restaurantes y negocios también están haciendo cambios debido a la variante omicron.

Nite Nite, un bar y restaurante en la ciudad de Nueva York cerró sus puertas el 17 de diciembre debido a un aumento en los casos de coronavirus, luego anunció el sábado que el establecimiento permanecería cerrado hasta el 28 de diciembre, pero no reveló si el cierre se debió a un aumento en los casos.

Otro restaurante en la ciudad de Nueva York, Cozy Royale, cerró por un corto período de tiempo debido a la exposición al coronavirus dentro de su personal.

Maketto, un restaurante taiwanés y camboyano en Washington, D.C. decidió cerrar sus puertas por el resto del año, anunciando en una publicación de Instagram que volverán a abrir en 2022.

LAS VARIANTES COVID-19 OMICRON Y DELTA NOS TRAEN UN DOBLE AUMENTO

Debido a los “crecientes desafíos” derivados de la pandemia, las Rockettes decidieron cancelar sus espectáculos “Christmas Spectacular” para el resto del año.

Mientras tanto, los miembros de la audiencia se acomodaron para ver “Moulin Rouge!” en el Teatro Al Hirschfeld el jueves por la noche cuando un anuncio les informó que una prueba positiva “tarde en el día” obligaría a la compañía a cancelar el espectáculo, informó el Daily Voice.

Saturday Night Live anunció pocas horas antes de su último show del año que no tendría una audiencia de estudio y continuaría con “elenco y equipo limitados”.

