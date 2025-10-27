Ola de violencia en Salina Cruz; un asesinato y dos asaltos en menos de 24 horas (15:38 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 27 de octubre. La violencia volvió a estremecer este lunes al puerto de Salina Cruz. En medio del caos provocado por el asesinato del dirigente sindical de CATEM, Noé Pérez Urquidi, la delincuencia desató una jornada de terror con dos asaltos bancarios registrados casi de manera simultánea en diferentes puntos de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, el primer atraco ocurrió a temprana hora en la sucursal del HSBC, ubicada a tan solo una cuadra del Palacio Municipal y de la comandancia de la Policía Municipal.

El asaltante, un solo individuo, según testigos, aprovechó el momento en que el banco abría sus puertas para ingresar y cometer el robo, logrando escapar sin ser detenido.

Minutos después, cuando las corporaciones de seguridad aún atendían el homicidio del líder sindical en la plaza Pabellón, se reportó un segundo asalto en el banco Bancoppel, localizado en la colonia Aviación.

En este caso, fueron dos sujetos armados quienes ingresaron directamente a la sucursal para ejecutar el atraco, sembrando el pánico entre empleados y clientes.

A pesar del despliegue de fuerzas policiales y marinos en distintas zonas del puerto, no se reportaron detenidos en ninguno de los casos.

Las autoridades locales mantienen un hermetismo total sobre los montos sustraídos y los avances en las investigaciones.

