EU advierte que visas son un privilegio y las puede cancelar a discreción (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. El Gobierno de Estados Unidos advirtió que sus visas son un privilegio para los extranjeros y que estas pueden cancelarse a discreción.

Este lunes, en un clip difundido en X (@USEmbassyMEX) el vocero de la dependencia, David Arizmendi disipa dudas con respecto al proceso de revocación de visas, el cual subraya que queda a total discreción del Departamento de Estado, que se puede basar en meras sospechas para retirar “el privilegio”.

“Primero, una visa es un privilegio, no un derecho. Las visas pueden ser canceladas a discreción del Gobierno estadounidense cuando las circunstancias lo justifiquen (…). El Departamento de Estado puede cancelar una visa cuando existen señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla”, anuncia el funcionario estadounidense.

Arizmendi destaca que la medida se puede aplicar tanto a un particular como a un funcionario público.

¿Por qué razones EU puede cancelar visas?

Las razones pueden ser quedarse más tiempo del permitido, participar en actividades delictivas, representar un riesgo para la seguridad pública, relacionarse con o apoyar el terrorismo.

“No es necesario que existan condena penal, basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa no conviene a los intereses de Estados Unidos. Este proceso ocurre de forma constante”, anunció.

A su vez, subrayó que las decisiones no son públicas y sólo se comunica a los afectados.

