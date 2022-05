Ofrece la UNAM plataforma para traducciones especializadas (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de mayo. Con el objetivo de ofrecer una base de datos terminológica que supere las limitantes de los diccionarios bilingües al incluir las diferentes acepciones de términos utilizados en contextos de Medicina, Derecho, Lingüística, Cinematografía, Biología, entre otros temas, la Universidad Nacional cuenta con el proyecto ENALLTerm, herramienta útil para quienes realizan interpretaciones y traducciones.

La plataforma (https://ced.enallt.unam.mx/enallterm/es) fue elaborada por la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) de la UNAM y está disponible para el público en general.

Durante su presentación, los titulares del proyecto, Ioana Cornea y Daniel Rodríguez Vergara, profesores de esa entidad académica, precisaron que es un sistema piloto que será enriquecido por los especialistas de la entidad académica.

En el acto, en el que estuvieron también sus desarrolladores quienes explicaron cómo se diseñó el sitio web, Cornea detalló que el proyecto se creó ante la falta de este tipo de productos especializados.

ENALLTerm “propone una metodología de elaboración de recursos terminológicos basada en el proceso traductor y las necesidades reales de los traductores… este proyecto apenas comienza, estamos en la fase de pilotaje”, argumentó.

Esta herramienta digital, la cual está diseñada en especial para alumnos de la ENALLT y profesionales, es de acceso libre y gratuito, enfatizó Ioana Cornea.

La académica destacó que para traducir no basta saber dos lenguas, sino tener una competencia extralingüística y una instrumentación en términos lexicográficos, entender cómo funciona el mercado de traducción y esos conocimientos estratégicos y metodológicos para realizarla.

Actualmente la base tiene 136 ficheros de términos en inglés de Estados Unidos y Reino Unido, en cada uno ofrece información sobre la disciplina donde se utiliza, la temática, definición, fuentes o autores, el contexto y notas adicionales para ayudar al intérprete, además de que es posible descargarlas en PDF.

“Si no estamos formados en el área en la cual estamos traduciendo, de dónde vamos a saber qué significa ese equivalente y, sobre todo, los diccionarios que muestran equivalente tras equivalente separados con punto y coma, no sabemos cuál elegir porque no hay contexto ni definición”, enfatizó la especialista.

Los universitarios hicieron ver que no siempre un término u oración se debe interpretar de forma literal, por ejemplo al poner en un traductor la frase “Act of God” sería “acto de Dios”, pero en el ámbito legal se refiere a un “caso fortuito”, en algunas variantes se puede decir que es un acto de “fuerza mayor”; es decir, un acontecimiento natural inevitable, previsible o imprevisible, pero que impide en forma absoluta el cumplimiento de una obligación.

Rodríguez Vergara añadió que una de las grandes ventajas de la plataforma es que a partir de este proyecto se pueden crear microproyectos, por lo que actualmente se desarrolla un glosario de lingüística que incorpore conceptos de actitud, compromiso y gradación que se desprenden de la teoría general de la Lingüística Semiótico-Funcional.

“Creemos que al contar con un glosario en esta plataforma de ENALLTerm sobre esta teoría específica, nos puede ayudar a no tener discrepancias en la traducción de los términos”, precisó.

Se continuará con la valoración y revisión de los términos mientras se enriquece con traducciones aportadas por estudiantes y revisadas minuciosamente por académicos de la ENALLT.

